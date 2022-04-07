«ФосАгро» вложит в производство минеральных удобрений в Саратовской области более 8 млрд рублей

Компания «ФосАгро» инвестирует в развитие производства минеральных удобрений на Балаковском филиале АО «Апатит» в Саратовской области 8,2 млрд рублей.

Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Валерий Радаев и гендиректор «ФосАгро» Михаил Рыбников, передает ТАСС. Отмечается, что развитие производства Балаковского филиала «Апатита» — один из его главных пунктов.

«В этом году компания планирует направить на реализацию различных инвестиционных проектов в рамках корпоративной стратегии развития не менее 8,22 млрд рублей. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году. Наша задача начать выпуск новых марок удобрений, еще более повысить эффективность производственных процессов. Компания как всегда гарантирует обеспечение бесперебойных поставок минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителям Саратовской области в рамках заключенных договоров, в том числе в ходе биржевых торгов, для проведения сезонных полевых работ», — сказал Рыбников. Он подчеркнул, что российский рынок был и остается для «ФосАгро» приоритетным.

В компании убеждены в том, что инвестиции позволят повысить эффективность производства на «Апатите», увеличить объем продукции и расширить ассортимент.

Сообщается, что также «ФосАгро» собирается направить около 190 млн рублей на социальные проекты в Балаково; 300 млн рублей будут выделены на природоохранные мероприятия, 111 млн рублей — на улучшение системы промышленной безопасности, 151 млн — на соцуслуги для сотрудников завода. Еще 164 млн рублей пойдут на реконструкцию санатория «Изумруд».

«ФосАгро» находится на первом месте в Европе и на третьем в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основным владельцем компании является структура зампредседателя совета директоров «ФосАгро» Андрея Гурьева-старшего и членов его семьи, а также ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

Накануне, 6 апреля, «Эксперт» писал, что акции производителей удобрений «Акрон» и «ФосАгро» вновь оказались в числе лидеров роста. В первые дни после возобновления торгов на российском рынке акций котировки их бумаг росли более чем на 90%.