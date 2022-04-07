ФРС встает на тропу войны с инфляцией

Уже в мае американский регулятор, судя по всему, начнет сокращать свой баланс на 95 миллиардов долларов в месяц, такой вывод можно сделать из публикации протокола последнего заседания - так называемых минуток, который вышли накануне.

Этот сокращения баланса еще называют количественным ужесточением (QT) - когда ФРС продает бумаги в рынок, фактически изымая из него ликвидность. Ставки при этом также будут повышаться и к концу года по оценкам самих членов Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) поднимутся до 2,75%.

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Иными словами, американский ЦБ фактически готовится повторить путь своего легендарного управляющего Пола Волкера, который на рубеже 80-х годах боролся с инфляцией резким повышением ставок.

То был кульминационный момент с точки зрения истории. Экономика столкнулась с высочайшей инфляцией, при этом темпы роста замедлялись - началась стагфляция. Никто не знал, как с этим явлением бороться и как поступить, чтобы не усугубить ситуацию, но Волкер решился на радикальные меры и резко повысил ставку.

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С того момента все управляющие Федеральной резервной системы только снижали ставки, да и инфляция сильных скачков за прошедшие годы почти не давала поводов для беспокойства, однако сейчас это главная головная боль, и чиновники ФРС пришли к консенсусу и готовы к решительным действиям.

Финансовый рынок в этих условиях, судят по всему, для ФРС остается на втором плане, и о его вероятном падении никто не беспокоится. Процесс надувания стоимости фондовых активов на этом этапе подошел к концу. Впрочем, отдельные члены FOMC уже намекали, что философия меняется и монетарная политика будет другой.

К слову, американские индексы накануне отреагировали на публикацию протокола ФРС довольно сильным снижением, особенно в технологическом секторе.

Индекс Nasdaq упал более чем на 2%, индекс широкого рынка S&P 500 - на процент. При этом бумаги таких гигантов, как Microsoft, Apple, Amazon, Google и Tesla потеряли от двух до четырех процентов.

“С момента кризиса 2008 года мы видели только один цикл ужесточения политики ФРС. Начала его Джанетт Йеллен, а продолжил Пауэлл, правда, в 2020 году все усилия были стерты, и именно в тот год Федрезерв напечатал беспрецедентный объем денежных средств, который и стал отчасти причиной тех ценовых проблем, который мы видим сейчас. Конечно, выхода особого не было, финансовой рынок едва не перестал функционировать, однако теперь разгребать последствия будет еще сложнее. Фондовый рынок сейчас действительно более не является приоритетом для ФРС, вполне возможно, будет испытывать сложности на протяжении какого-то периода времени. Впрочем, признаки медвежьего тренда появились еще в прошлом году, большинство акций так не смогли отыграть снижение 2020-го.”, - делится мнением старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Следующее заседание Федрезерва состоится 3-4 мая. Большинство участников рынка склоняются к тому, что ставка будет повышена сразу на 50 б.п. На последнем заседании, напомним, ФРС уже дал старт циклу повышения ставок, повысив ее на 0,25%.