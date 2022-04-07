Геннадий Тимченко покинул совет директоров «Сибура»

Предприниматель Геннадий Тимченко вышел из совета директоров нефтегазохимической компании «Сибур».

Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Кроме того, из совета директоров компании выбыла генеральный директор АО «Группа Илим» Ксения Соснина.

Уточняется, что Тимченко и Соснина вышли из совета директоров по собственному желанию.

Таким образом, в настоящий момент в совет директоров входят восемь человек: председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, который является основным акционером «Сибура», глава ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, председатель правления «СОГАЗа» Антон Устинов, гендиректор УК «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов; Сергей Васнецов, ранее работавший старшим вице-президентом по стратегии LyondellBasell; проректор и директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров, исполнительный вице-президент Фонда Шелкового пути Ван Дан, а также руководитель химического департамента Sinopec Corporation Ли Чэнфэн.

Бывший премьер-министр Франции Франсуа вышел из совета директоров 1 марта.

Геннадий Тимченко является одним из основных акционеров компании, он владеет 14,45% «Сибура». Леониду Михельсону принадлежит 31% компании. Доли китайских Sinopec и Фонда Шелкового пути составляют 8,5%, «СОГАЗа» — 10,625%, действующего и бывшего топ-менеджмента — 12,325%. Акционерам «ТАИФа» принадлежит 15% «Сибура».

В середине марта стало известно, что попавший под санкции Евросоюза Дмитрий Конов покидает пост председателя правления ПАО «Сибур Холдинг», а также выходит из составов совета директоров «Сибур Холдинга», правления ПАО «Сибур Холдинг» и ООО «Сибур». Сообщалось, что полномочия правления ПАО «Сибур Холдинг» после проведения необходимых процедур будут переданы совету директоров компании и правлению ООО «Сибур» — управляющей организации ПАО «Сибур Холдинг».