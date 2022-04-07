Глава Engie предупредил об огромных последствиях при отказе ЕС от газа из России

Если Евросоюз решит отказаться от поставок газа из России, это окажет огромное влияние на экономику стран Европы.

Об этом в интервью радиостанции Radio Classique, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил директор французского энергетического гиганта Engie Жан-Пьер Кламадье.

По его словам, сейчас необходимо взвесить все моральные и политические причины, которые подтолкнут к новым антироссийским рестрикциям, а затем – огромное влияние, которое окажет на экономику Евросоюза прекращение импорта «голубого топлива» из РФ.

Кламадье при этом подчеркнул, что влияние такого шага на европейскую экономику следующей зимой будет очень серьёзным.

«Если импорт российского газа прекратится, мы, вероятно, сможем бы заменить примерно на 50%. Остальное же придётся компенсировать сокращением потребления, особенно в промышленных отраслях», – резюмировал глава французского энергетического гиганта.

Ранее «Эксперт» сообщал, что испанские компании, которые занимаются импортом российского, выступают против разрыва действующие договоров на поставки, опасаясь судебных разбирательств и финансовых потерь.

