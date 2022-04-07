Индия прояснила свою позицию в отношении России

С самого начала конфликта индийское правительство заняло линию строгого нейтралитета. Эта позиция предполагает, что национальные интересы Индии должны быть в абсолютном приоритете и никакое внешнее давление не может на нее повлять. Такой подход Нью-Дели мог стать примером для многих других стран. По крайней мере для тех, кто способен принимать суверенные решения.

Очевидно, что европейские страны, которые отказались от самостоятельного принятия решений, присоединившись к санкциям и осуждению России сейчас терпят многочисленные убытки. Инфляция, разрыв финансовых связей, резкое обострение ситуации с их собственной безопасностью (например, связанное с попытками послать на Украину тяжелое вооружение) – все это расплата за стремление встроиться в вашингтонскую позицию. Индийские же власти показывают, что встраиваться никуда не хотят. Потому, что не собираются действовать в ущерб собственным интересам.

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Например, в оружейной сфере. По словам бывшего командующего северной армией Индии генерал-лейтенанта Дипендры Сингха Гуды, зависимость страны от российского вооружения колоссальна. «60-70% техники вооруженных сил является российской… Да и кто еще вам даст в лизинг ядерную подводную лодку», - говорит он. «Мы заказываем у русских не только оружие. Также запасные части, боеприпасы и техническое обслуживание имеющейся у нас техники. Выступить против России означало бы ослабить наши вооруженные силы», - пишет индийское издание The Print.

Или в стратегической. Эксперты признают, что Индия не может позволить себе поругаться с Россией – особенно тогда, когда с Москвой не ругаются ни Пакистан, ни Китай. Ведь в ином случае Дели получит ситуацию, когда ее крупнейший оружейный партнер перестанет поддерживать баланс в треугольнике Индия-Россия-Китай и Индия-Россия-Пакистан, став на сторону противников Нью-Дели. С кем тогда останется Индия? С нерешительными Соединенными Штатами, которые не могут даже защищать союзников в Европе? Или с Австралией, которая вообще находится за Тихим Океаном?

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Более того, как верно отмечает издание Foreign Policy, события на Украине могут быть настоящим «подарком» для Индии. Страна может извлечь немалую выгоду благодаря сохранению дружественных отношений с Москвой.

В частности, за счет покупки российских энергоносителей с существенной скидкой – прежде всего нефти (напомним, что раньше Индия не входила в список крупнейших покупателей российского «черного золота»). «Когда цены на нефть идут вверх, то логично, что страны выходят на рынок и ищут такие сделки, которые выгодны для их народа», - заявил Субрахманьям Джайшанкар. При этом, по словам министра, критикующие Индию за эти покупки должны сначала посмотреть на себя – ведь крупнейшим покупателем российских энергоносителей является Европа. Которая, по всей видимости, крупнейшим и останется. «Я почти уверен в том, что если мы подождем два-три месяца и после этого взглянем на то, кто является крупнейшими покупателями российского газа и нефти, то этот список вряд ли будет отличатся от сегодняшнего. Индии даже не окажется в его первой десятке», - пояснил глава МИД.

При этом нефть – это лишь один из экономических бонусов для Индии. На фоне сложностей в российской экономике, связанной с многочисленными торговыми ограничениями со стороны ряда западных стран, индийское руководство намерено резко усилить сотрудничество с Москвой в ряде технологичных отраслей. «Мы отрезаны сейчас от западных рынков, технологий и финансов, и Индия - одна из немногих воронок, через которые мы можем их получать и на них выходить. То есть в перспективе нам придется перестраивать экономику, перенося туда часть производственных цепочек», - поясняет Эксперту Online старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. То есть, проще говоря, совершить технологический рывок в ряде отраслей при помощи российских предприятий.

Заставить нельзя – надо покупать

Неудивительно, что Нью-Дели подчеркивает свое уважение к российским партнерам. В тот самый день, когда Лавров посещал Индию, там же была с визитом министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. И западным СМИ не очень понравилось, что в ходе этого визита глава британского МИД встречалась со своим коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром, тогда как Сергея Лаврова принимал не только его индийский коллега, но лично премьер-министр страны Нарендра Моди.

Естественно, Америке такой подход Индии не нравится. Прежде всего потому, что позиция Нью-Дели разрушает тезис Вашингтона о том, что весь мир против России. «То, как администрация Байдена трубит о своих дипломатических успехах, создает неверное впечатление у ряда государств и лидеров. У них возникает впечатление, что нынешняя администрация глубоко евроцентрична, и это явно нам не помогает в тот момент, когда нам так нужно переманить на нашу сторону Индию, Китай и страны Залива», - говорит Бретт Брюэн, бывший высокопоставленный сотрудник администрации Обамы.

Разрушает индийская позиция и другой тезис - «все демократии в мире против России». Индию-то американцы признают самой большой демократией в мире! В итоге Джозеф Байден отчитывается о том, что мог смог добиться создания «единого фронта» против России в НАТО и среди союзников Тихоокеанском регионе, однако с одним единственным исключением – Индия, по его словам, «колеблется». Из-за этих колебаний, в частности, не удалось вставить осуждение России в совместное заявление QUAD (четырехсторонний формат Индия-США-Япония-Австралия). «К сожалению, наш драгоценный союзник Индия – крупнейшая в мире демократия – выбрала российское оружие, а не американское или наших союзников. И тем выбрала альянс с Кремлем», - возмущается конгрессмен Джо Уилсон.

Да, Индию пытались уговаривать изменить позицию. Пытались американцы напрямую. Пытались американцы через японцев – премьер-министр Японии Фумио Кисида убеждал Нью-Дели отказаться от сотрудничества с Москвой. Пытались шантажировать. «Мы продолжаем работать с ними. Хотим убедиться в том, что они понимают: не в их интересах (ну, как нам кажется) продолжать вкладывать деньги в российское вооружение», - заявил министр обороны США Ллойд Остин. По словам главы Пентагона, если Индия хочет развития военного сотрудничества с США, то она должна «меньше вкладывать в то оружие, в которое она вкладывает сейчас, и больше в то, что позволит нашим вооруженным силам продолжать быть совместимыми».

Доходило дело даже до угроз. США сначала послали, а затем отозвали из своих дипломатических представительств требование заявить индийским коллегам, что те находятся «не на той стороне». «Продолжение призывов к диалогу, которые вы озвучиваете в Совете Безопасности ООН, не являются призывами к нейтралитету. Эти призывы ставят вас в российский лагерь», - говорилось в депеше. Однако Индия продолжала стоять на своем – Нью-Дели очень ценит собственный суверенитет, а индийские эксперты напоминают американским коллегам, что предыдущие попытки принудить Индию изменить политику (например, разорвать отношения с иранцами) приводили к обратному результату – кризисам в отношениях с Вашингтоном.

В итоге сейчас специалисты призывают свои власти сменить пластинку. «Лучший способ для Соединенных Штатов решить вопрос — не заставлять Индию делать выбор, а дать Индии возможность сделать выбор, который также отвечает интересам США», - говорит Танви Мадан из Института Брукингса. То есть, проще говоря, предложить Индии какие-то бонусы за смену позиции или, по крайней мере, за частичный отход от нее.