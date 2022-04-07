Испания выступает против разрыва газовых контрактов с Россией

Испанские компании, которые занимаются импортом российского, выступают против разрыва действующие договоров на поставки, опасаясь судебных разбирательств и финансовых потерь.

Как пишет газета El Mundo, выдержки из которой публикует РИА Новости, правительство Испании заявляет, что стране не составит труда заменить российское «голубое топливо», которое составляет около 6% от общего объёма газового импорта, поставками из других стран.

Но при этом отмечается, что без соответствующих политических распоряжений компании, работающие с РФ, не хотят разрывать контракты, понимая, что такие шаги приведут к серьёзным последствиям для их деятельности.

В частности, российские поставщики могут оспорить односторонний разрыв контрактов в Лондонском международном арбитражном суде. Помимо этого, при отказе от сотрудничества с компаниями из РФ газовый сектор Испании будет вынужден налаживать альтернативные поставки по намного более высоким ценам.

«В нашем случае мы уже взяли на себя обязательство продавать «голубое топливо» клиентам по фиксированной цене 22 евро за час мегаватт, а покупать по 20 евро. В случае нарушения контракта о поставках газа нам станет сложно найти что-то дешевле 100 евро», – пояснили представители в одной из компаний, занимающихся продажей газа.

Другим фактором, который пока удерживает импортёров из Испании от отказа от российского газа, является то, что большая часть контрактов построена по формуле «бери или плати», которая предполагает оплату даже в том случае, если покупатель не закупает «голубое топливо».

При этом испанские газовые компании не возобновляют те контракты, срок действия которых подходит к концу.

«Сейчас имеется заметная юридическая неопределенность, потому что мы не знаем, будем ли мы через месяц-другой продолжать завозить в страны Старого Света российский газ. И это уже существенно сказывается на ценах», – заявили изданию в одной из компаний.

