Контрудар Михаила Мишустина

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 7 апреля выступил в Государственной Думе с отчетом о своей работе в прошлом году и принятых в последнее время антисанкционных мерах. Премьер ситуацию не сглаживал. По его словам, «против России развязана самая настоящая экономическая война». Но экономика выстояла. Более того, по мысли главы правительства и поддержавших его депутатов ГД, «возникло уникальное пространство возможностей».

Ежегодный отчет правительства традиционно обсуждается в Госдуме в конце апреля. Но сейчас решили ускорить процесс. Санкционное давление Запада усиливается день ото дня. Поэтому необходимо как можно быстрее, что называется, сверить часы между исполнительной и законодательной ветвями власти.

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Михаил Мишустин напомнил, что «даже в период пандемии внешнее давление на нашу страну не ослабевало ни на один день». Новые же санкции, которые последовали после 24 февраля, подчеркнул премьер, «носят беспрецедентный масштаб». Количество ограничений буквально за один месяц превысили 6 тыс. Так еще никого коллективный Запад не наказывал. Применяется весь спектр рестрикций — от индивидуальных (включая высшие должностные лица) до секторальных. И при этом они направлены, как не просто признают , а усиленно подчеркивают что в столицах недружественных государств, «против всех российских граждан».

Премьер привлек внимание к тому, что вводимые в ежедневном режиме санкции должны были создать панику и нанести удар по каждому человеку.

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Таким образом, премьер не скрывал, выступая перед депутатами Госдумы, что «нынешнюю ситуацию без преувеличения можно назвать сложнейшей за три десятилетия истории России», очевидно, имея в виду новейшую, или как еще говорят, постсоветстую историю страны.

Особенно из-за того, что самый мощный удар был нанесен, как подчеркнул премьер, по финансовой системе. Была применена «типичная пиратская практика» по заморозке международных резервов.

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Министр финансов Антон Силуанов, высказался в Госдуме по этой теме еще резче: «Деньги были просто украдены».

Кроме того, Мишустин напомнил, что было оказано беспрецедентное политическое давление на глобальные компании, вложившие в российские проекты миллиарды долларов. Прерываются логистические цепочки, ограничиваются поставки высокотехнологичного импорта. Остановлено авиасообщение, сделана попытка лишить нас самолётов. Ограничен экспорт наших товаров во многие страны.

В общем, подытожил премьер, делается всё возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров. И в конечном итоге — социальную напряжённость, вызвать недовольство людей.

По мнению главы правительства, всё это было тщательно спланировано: «Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику». Но, предупредил «санкционеров» премьер, «их сценарий не сбылся».

Как мы отвечаем

Михаил Мишустин попытался внести побольше оптимизма: финансовая система устояла. Её коллапс не произошел. Платежи внутри страны идут без перебоев. Стабилизируется фондовый рынок и курс рубля. Последний 7 апреля вообще практически вернулся к досанкционному уровню. Получается, зря американский президент Джо Байден был уверен, что за доллар в России дают якобы 200 рублей.

Стабилизировать ситуацию правительству, ЦБ и парламенту удалось, запустив план первоочередных действий. Количество всех уже одобренных антисанкционных мер Мишустин 7 апреля не назвал. Но ранее на правительственных совещаниях речь шла о пяти пакетах контрсанкционных мер, общим числом более 220.

Выступая в Госдуме, премьер определил пять сквозных, основных приоритетов на краткосрочную перспективу, которыми занимались последние две-три недели:

Первый — обеспечить бесперебойную деятельность предприятий.

Второй — расширить свободу нашего предпринимательства внутри страны.

Третий — поддержать тех, кто особенно уязвим.

Четвёртый — обеспечить насыщенность рынка товарами.

Пятый — оказать необходимые секторальные меры поддержки.

Михаил Мишустин проанализировал эти пять приоритетов более подробно. Восстановление стабильной работы предприятий: для начала необходимо прочертить новые производственные цепочки, которые не будут зависеть от того, что «придумывают бывшие зарубежные партнёры».

В этом случае интересную инициативу отработали в Москве. Несколько дней назад столичное правительство подписало соглашение с авиакомпанией «Волга-Днепр» о создании грузового авиамоста. Авиакомпания станет оператором регулярных грузовых авиаперевозок между Москвой и другими городами страны, а также Китаем, Индией, Турцией, ОАЭ, Азербайджаном, Пакистаном и Вьетнамом. Такой мост, уверен руководитель департамента экономической политики правительства Москвы Кирилл Пуртов, позволит восстановить функционирование логистических цепочек, нарушенных в результате введения санкций.

Не менее важно обеспечить предприятия оборотными средствами. Особенно системообразующие. Поэтому в правительственный план господдержки были включены специальные программы льготного кредитования промышленности, сельского хозяйства, энергетики. То же тотовится для строительства и других отраслей.

Мишустин уточнил, что промышленным системообразующим предприятиям из правительственного резерва вначале было выделено 40 млрд руб. Затем еще 80 млрд. Аграриям — 26 млрд руб. Кредиты выделяются под 11% годовых. Недешево, хотя и инфляция не стоит на месте. Всего, по расчетам правительства, эта мера простимулирует выделение кредитных средств системообразующим предприятиям в размере до 1 трлн руб.

Введены льготы и по погашению кредитов по плавающим ставкам. Проценты включили в основное тело долга, который можно оплатить не сейчас, а в конце года.

Еще одна антисанкционная мера — перенос уплаты авансов по налогу на прибыль за первый квартал с 28 марта на 28 апреля. Мишустин особо подчеркнул, что в результате этой отсрочки налоговых платежей в экономике осталось более 500 млрд руб.

Премьер также обратился к иностранным компаниям, которые либо уже ушли с российского рынка, либо обдумывают такой шаг. Он предупредил, что предприятия должны продолжить работу, ведь они дают рабочие места: «Уровень жизни людей не может зависеть от причуд иностранных политиков».

Как именно российские власти собираются перехватывать управление над брошенными иностранными активами, Михаил Мишустин не уточнил. Глава Минфина Антон Силуанов даже подчеркнул, что российское правительство, будучи приверженным цивилизационным практикам, не пойдет на конфискационную национализацию иностранной собственности.

Но встает вопрос, что же придется делать, когда, например, Макдональдс перестанет с 1 июня выплачивать работникам зарплату? Видимо, все же придется вводить временное оперативное управление.

Технологический суверенитет

В целом все антисанкционные меры, которые в кратчайшие сроки разработало правительство и уже успешно внедряет, даже просто перечислить в отчетном докладе премьера практически невозможно.

Но необходимо выделить шаги по укреплению и развитию ИТ-отрасли. Глава правительства явно относится к этой отрасли с особым вниманием. Отвечая на вопросы депутатов, Мишустин объяснил, что в результате ухода зарубежных ИТ-компаний в России фактически нарушена интернет экосистема. Её надо срочно выстроить заново. Цифровой министр Махмуд Шадаев обещал премьеру сделать это уже к лету, когда будет создан свой интернет-магазин мобильных приложений.

Более того, Мишустин не верит в масштабное бегство айтишников из России. Он, наоборот, уверен в том, что меры по поддержке отрасли уже делают свое дело.

Напомним, что ИТ-компании на три года освобождены от уплаты налога на прибыль, а также от всех административных проверок. Кредиты они могут получать всего лишь под 3% годовых. Работники могут рассчитывать на ипотеку под 2% и освобождаются от призыва в армию.

Премьер эмоционально призвал айтишников сделать свою экосистему, государство же для этого все сделало, что возможно.

Поэтому Михаил Мишустин просто уверен, что его правительству удастся поддержать производство и даже «добиться полной научно-технологической независимости».

Правда, с последней задачей пока не справилась ни одна страна, даже США и Китай.

Шаги в неведомое

В этой связи вопросы вызывает и то, что Мишустин не сказал 7 апреля в Госдуме.

Сейчас не ясно, что именно происходит с российской экономикой. Как на её темпах развития сказались мартовские санкции. Не известны и масштабы сокращения внешнеторговых операций. ФТС предоставит данные по первому кварталу не ранее конца мая. Предварительные данные по ВВП от Росстата можно ожидать в конце апреля.

Но известно, что консенсус-прогноз ЦБР дает падение ВВП в этом году на 8%. Зарубежные рейтинговые структуры оценивают рецессию в России от 5,7% до двузначных цифр.

Так что правительству еще неоднократно придется отчитываться перед Госдумой о дополнительных мерах по восстановлению производственных цепочек. И может быть, в течение полугода это можно будет сделать и рецессия так и не наступит. Вероятно, это возможно, если удастся провести импортозамещение. Министр промышленности Денис Мантуров заявил 7 апреля, что только за последний месяц заключено более 80 тыс. контрактов по замещению 4 тыс. товарных позиций.

Так что, как уверен Мишустин, «Россию отменить невозможно».