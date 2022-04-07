Татары Крыма обвинили Украину в этноциде двух малых народов

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что украинские власти осуществили этноцид против представителей двух малочисленных народов Крыма. Речь, по его словам, идёт о урумах и ромеях. Общественник прокомментировал ситуацию в интервью РИА Новости.

«Представители этих народов с благословения императрицы Екатерины II основали Мариуполь и около 20 сел в окрестностях. И теперь, с освобождением города, стало известно, что киевский режим проводил политику этноцида, насильственной украинизации и уничтожения исторической памяти этих двух уникальных крымских народов», - сказал Умеров.

По его словам, урумы и ромеи - православные братья и близкородственные народы крымским татарам, караимам и крымчанам.

«Нацисты из национальных батальонов убивали жителей Мариуполя только потому, что они говорили по-русски, потому что они были другими, непохожими на них. Каратели мстили урумам, ромеям и другим этническим группам за их ментальную близость к русскому миру», - продолжил Умеров.

Он отметил, что жители Мариуполя, как и весь народ Донбасса, страдают от геноцида, развязанного кровавым киевским режимом и призвал не допустить исчезновения урумов и ромеев.

«Я предлагаю продумать комплекс мер по сохранению и развитию культуры и языка урумов и ромеев, в том числе на их исторической родине в Крыму» , - подчеркнул Умеров.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». Для этого планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины» и привлечь к суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирного населения» Донбасса.