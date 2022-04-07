Курс рубля к доллару может уйти ниже 70

Курс рубля сегодня продолжил рост, подорожав к доллару почти на 5% и завершив день на очень красивой отметке 75,75 руб. за доллар. Отдельные сделки с утра прошли по котировке 74,26 руб. за доллар.

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Складывается впечатление, что после появления информации о том, что Евросоюз не согласовал новую порцию антироссийских санкций, где был прописан отказ от покупок российского угля, многие крупные игроки стали сбрасывать резервы валюты, которые держали на «черный день». Не исключено, что и экспортеры увеличили продажу валютной выручки, опасаясь, что доллар продолжит дешеветь и далее.

Естественно, что всех — и простых людей, и профессиональных финансистов, волнует вопрос: до каких пор рубль будет укрепляться.

Если посмотреть на технический анализ, которым руководствуется большинство валютных трейдеров при принятии решений, то очень мощная поддержка по паре доллар-рубль расположена в районе 70–73. В прошлом году «россиянин» никак не мог закрепиться ниже 70 руб. за доллар. Однако сейчас теханализ работать практически не будет, поскольку на валютном рынке Московской биржи нет основной силы — спекулянта. В условиях, когда Банк России установил комиссию за покупку долларов и евро в размере 12%, заработать на изменении курсов этих валют к рублю практически нереально.

Однако в любом случае отметка 70 руб. за доллар будет сильной преградой для дальнейшего роста российской валюты. Но «сильной» — не значит «непреодолимой».

«Курс может уйти и ниже 70 при таком профиците торгового баланса. Все зависит от того, когда этот фактор начнет беспокоить регулятора. Ведь падение экспортной выручки в рублях (из-за укрепления рубля) сказывается на налоговой базе и поступлениях в бюджет. С другой стороны, крепкий рубль отчасти помогает побороть всплеск инфляции и опустить ключевую ставку», — поделился с «Экспертом» своим мнением начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«Поскольку курс рубля на Московской бирже сейчас искусственно укреплен, нет смыла следить за его динамикой. При фактической отмене свободной конвертируемости рубля курс может быть любым. На данный момент можно видеть, что 75–95 руб. — это новый диапазон по доллару. А сейчас биржевой курс рубля — это “вещь в себе”», — говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

В общем, судьба рубля находится исключительно в руках Банка России, от которого ждут начала плавного ослабления мер, введенных для поддержки российской валюты.

«Сложно обозначить точный диапазон, когда это произойдет. Возможно, это будет широкий коридор 65–75, — рассуждает Карпунин. — Более сильное укрепление при рисках снижения поставок на экспорт в натуральном выражении может оказаться чувствительным с точки зрения бюджетных поступлений, так как снизится экспортная выручка».

«Думаю, что постепенная отмена валютных запретов — дело ближайших месяца-двух. Но как при этом поведут себя монетарные регуляторы и политические власти России — дело очень непредсказуемое», — добавляет Потавин.

Как считает Карпунин, остановить укрепление при прочих равных может регулятор, начав смягчать введенные правила валютного контроля. Это может быть как сокращение обязательного порога продажи валютной выручки в 80%, так и снижение комиссии за покупку валюты на бирже.

Но пока Банк России не взял рубль под уздцы, российская валюта будет укрепляться как к доллару, так и к евро.

Не исключено, что завтра рубль сбавит темпы роста, однако все будет зависеть от объема притока валютной выручки в страну — этот показатель имеет дискретный характер и очень плохо поддается прогнозу.

Тем временем, Индекс Мосбиржи вырос за день на 0,9%. Торги сегодня проходили очень вяло и безыдейно. Среди «голубых фишек» наибольший прирост показали бумаги Сбербанка (+4,2%) и ВТБ (+3,9%). Вчера они были в лидерах снижения на информации о введении США блокирующих санкций в отношении Сбербанка и намерении Европы запретить все контакты с четырьмя крупнейшими российскими банкам.

Сегодня же пришло понимание, что ничего кардинально нового не случилось — менеджмент банков наверняка такой сценарий прорабатывал. Однако покупать их акции пока рискованно даже в спекулятивных целях.

Порадовали акции нефтяных компаний, большинство которых завершили день ростом стоимости, несмотря на то что нефть ушла под отметку $100.

Завтра особых изменений на рынке акций ожидать не стоит, если в игру не вмешается политика.