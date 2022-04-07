Лавров раскритиковал проект соглашения с Россией, представленный Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров подверг критике проект соглашения с Россией, представленный Украиной.

Как подчеркнул министр иностранных дел, Киев 6 апреля представил свой проект соглашения с Москвой, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, передаёт РИА Новости.

«Напомню, в том стамбульском документе украинцы чётко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует», – заявил министр иностранных дел России.

Вместо неё, по словам Лаврова, предлагаются «размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля».

«Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска и будет нагромождать всё новые и новые предварительные условия. Этот замысел понятен, но он неприемлем», – резюмировал глава МИД.

Ранее «Эксперт» сообщал, что 29 марта по итогам переговоров в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что наша делегация сделала два шага по деэскалации навстречу Украине. При этом он подчеркнул, что Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме того, Мединский подчеркнул, что встреча между главой государства Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским станет возможна, как только будет подготовлен договор.

Напомним, первые переговоры делегаций состоялись 28 февраля в Гомельской области Беларуси. Затем представители Москвы и Киева встречались 3 марта в Беловежской пуще, а 7 марта – в Брестской области. В середине марта было принято решение ежедневно проводить встречи онлайн.

