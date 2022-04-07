Мишустин назвал объем средств в криптокошельках россиян

Более 10 млн россиян имеют криптокошельки, на которые, по разным оценкам, уже переведено свыше 10 трлн рублей. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, передает ТАСС.

«Мы прекрасно понимаем, что у нас больше 10 млн молодых людей сегодня открыли криптокошельки, на которые уже перевели значительные средства, превышающие, по разным оценкам, 10 трлн рублей», — заявил Мишустин.

Он отметил, что цифровые финансовые активы — это не простые инструменты и к ним нужно относиться аккуратно. Премьер подчеркнул, что правительство солидарно с Центробанком и выступает против признания криптовалюты средствами для расчета, или деньгами. При этом он выступил за законодательное регулирование оборота криптовалют и допустил возможность обсуждения развития майнинга в стране.

«Для стимулирования инвестиций, в первую очередь в основной капитал, можно обсуждать вопросы майнинга. Это и стимулирует создание дата-центров, и соответствующей инфраструктуры», — добавил Мишустин.

Ранее «Эксперт» писал, что российские граждане все больше используют криптовалюту для вывода капитала за границу — есть оценки, согласно которым в марте объемы операций с биткойном и другими похожими активами подскочили в разы. Скорее всего, это так: с помощью крипты россияне пытаются обойти ограничения властей на вывод не более пяти тысяч долларов из страны (или 10 тыс. долларов наличными) и управлять своими финансами вне России в условиях блокировки зарегистрированных здесь карт Visa и MasterCard.