Мишустин призвал отложить разногласия и объединиться вокруг интересов людей

Глава российского Кабмина Михаил Мишустин, выступая в нижней палате парламента РФ с отчётом правительства, заявил, что сегодняшние вызовы требуют отложить все политические разногласия и объединиться вокруг интересов людей и достижения целей.

«Сегодняшние вызовы требуют от нас отложить все политические разногласия и объединиться вокруг интересов людей и достижения целей, поставленных нашим президентом Владимиром Путиным, – цитирует Мишустина РИА Новости. – Какие бы ни были дискуссии о развитии страны, различных сфер её жизни, уверен, в вопросах защиты наших граждан и безопасности государства мы едины».

При этом премьер-министр подчеркнул, что все граждане страны и российский бизнес ждут от власти быстрых и выверенных действий в преодолении экономических проблем.

«Нам необходимо использовать все открывающиеся возможности. Западные компании, которые решили покинуть отечественный рынок, на самом деле освобождают ниши для российских предпринимателей. Они дают нам, если хотите, шанс расширить предложение своих продуктов. Ведь, как известно, рынок пустоты не терпит», – подчеркнул глава правительства.

По его словам, импортозамещение во всех отраслях – это не просто тренд, а жизненная необходимость.

«Собственная сильная промышленность, мощная научно-техническая база, высококлассные кадры –это ключевые факторы подлинной независимости и настоящего суверенитета», – резюмировал Мишустин.

