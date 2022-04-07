Названы самые высокооплачиваемые вакансии в апреле

Вакансия стоматолога-ортопеда, которому готовы платить 500 тысяч рублей в месяц в московских клиниках, оказалась самой высокооплачиваемой в апрельской подборке сервиса поиска работы SuperJob. С исследованием ознакомилось агентство РИА Новости.

В апреле в топ самых высокооплачиваемых должностей вошли вакансии для менеджеров высшего и среднего звена, программистов, менеджеров по продажам, отмечают исследователи.

«В Москве, Волгограде, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре врачи находятся в топе зарплатных предложений в марте», - выяснили эксперты, проанализировав 110 тысяч вакансий в 16 крупнейших городах России.

«Самым высокооплачиваемым предложением в отборе этого месяца является вакансия стоматолога-ортопеда в стоматологической клинике, которая готова заплатить 500 тысяч рублей», - говорится в исследовании.

В Санкт-Петербурге, помимо разработчиков и аналитиков, активно ищут заместителей главного конструктора предприятий с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц. Лидером в списке самых «дорогих» вакансий в Воронеже в апреле стал директор автосалона с зарплатой 150 тысяч рублей, в Краснодаре - менеджер по продажам, которому предлагают 140 тысяч рублей в месяц, в Красноярске - топ-менеджер с зарплатой 150 тысяч рублей.

В Уфе самой высокооплачиваемой стала вакансия заведующего керамической лабораторией. В Перми в топе интересных предложений есть вакансии водителя–экспедитора, а также начальника отдела организации труда и заработной платы, в Нижнем Новгороде - начальника отдела продаж и врача-нарколога.