Nasdaq: новая распродажа акций

Шедшие второй день распродажи акций роста (как технологических, так и других) были связаны с возвращением на рынок взглядов, характерных для зимы этого года. Они состоят в том, что быстро растущие ставки и вообще ужесточение денежно-кредитной политики вредны для всяких бумаг, но для таких – особенно. А уверенность в том, что рынок ждет именно этот сценарий, причем в более жестком, чем они ждали, варианте, в последние два дня окрепла.

Именно поэтому в среду относительный масштаб снижения индексов зависел, как это бывало в январе-феврале не раз, от доли подобных акций в их составе. Наиболее традиционный Dow Jones Industrial Average упал в среду на 0,42%, куда более широкий S&P 500 – на 0,97%, а самый технологический Nasdaq Composite – на 2,22%.

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От ФРС ждут агрессии

Причиной стали заявления чиновников ФРС во вторник и в среду, а также опубликованные протоколы ее мартовского заседания, на котором был начат цикл подъема ставки. Из них можно было сделать вывод, что уже в мае будет не только повышена на 50 б.п. ставка, но и начнется сокращение баланса ФРС. Его предел составит $95 млрд в месяц (на $60 млрд будет уменьшаться объем казначейских облигаций и на $35 млрд – ипотечных ценных бумаг).

Процесс пойдет куда быстрее, чем в 2017–2019 годах. Тогда предел составлял $50 млрд, но сейчас и баланс почти вдвое больше. Однако для достижения целевой цифры в тот раз потребовался целый год (начинали с $10 млрд), а само сокращение началось почти через два года после первого подъема ставки. Теперь же пройдут считанные недели с марта по май, а затем, согласно протоколам ФРС, объем вырастет с нуля до $95 млрд в течение следующих трех месяцев «или чуть дольше, если этого потребуют рыночные условия».

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Однако в конце десятых годов в США и не было такой быстро растущей инфляции, бьющей рекорды самого начала восьмидесятых. Протоколы и заявления чиновников ФРС вроде бы говорят об их решимости вести бескомпромиссную борьбу с ростом цен.

Главный экономист RSM Джо Брусуелас в интервью Reuters сообщил, что, по его оценкам, ФРС сократит баланс на $3 трлн в течение трех лет. Ранее (еще до протоколов) Deutsche Bank предположил, что эта цифра к концу следующего года составит $2 трлн при ставке выше 3,5%. Это, по его оценке, привело бы к рецессии и росту уровня безработицы в США более чем на 1,5 п.п. Теперь к концу 2023 года можно ожидать несколько меньшего снижения баланса – в районе $1,8 трлн. Но разница непринципиальная.

«ФРС будет очень агрессивной в дальнейшем, даже если это окажет негативное влияние на экономический рост и фондовый рынок, — цитировал Bloomberg главного рыночного стратега Miller Tabak + Co Мэтта Мэйли. – Если даже она когда-то и почувствует необходимость изменить курс, то рынок акций, как и облигаций, к тому времени будет намного ниже. Иными словами, когда ФРС отреагирует, рынки уже будут чувствовать сильную боль».

Кого продают на Nasdaq

Второй день падения разом вернул Nasdaq на уровень утра 22 марта. От пика «медвежьего ралли» его теперь отделяет 5,2%, а от исторического максимума – 14,3%. Но до минимума 14 марта, от которого и начался этот, один из самых быстрых краткосрочных подъемов американских акций в истории, пока далеко – 9,6%.

Тройка лидеров падения на Nasdaq очень хорошо демонстрирует, акции какого типа перестают нравиться рынку, когда начинается прощание с околонулевыми ставками. Все они недешевы и это снижение – лишь эпизод на их большом пути вниз, начатом еще осенью. Для них формальный «медвежий рынок» (падение на 20% от максимума) наступил давно.

Первыми шли акции Datadog, упавшие во вторник на 6,56%, а с максимума – на 31,25%. У них отрицательный текущий коэффициент P/E (цена акции/прибыль на нее за год), равный -2108,60, а на ближайшие 12 месяцев он ожидается запредельно высоким – 270,75.

Акции NVIDIA снизились на 5,88% за день и на 29,6% - с пика. Ее коэффициенты выглядят лучше – 63,45 и 43,06. И все же это много: в среднем за последние сто лет у американских компаний эти цифры были в 3-4 ниже. Коэффициенты NVIDIA оправдывают высочайшими темпами роста прибыли, которых ждут от нее в ближайшие 5 лет – выше 50% годовых. В прошлом году, действительно, был рост больше 77%. Но сохранится ли такой темп в новых условиях – высокая инфляция, ужесточение денежно-кредитной политики, а потом, возможно, рецессия и даже стагфляция? В предыдущие 6 лет, включая, естественно, и 2021-й, рост был только 26,6% годовых. На ближайший год прогноз аналитиков 27,6%.

Третье место по скорости падения на Nasdaq заняли акции Zscaler, потерявшие за день 5,26%, а относительно максимума – 39,9%. Их текущий P/E тоже отрицателен (-94,86), а форвардный – огромен (325,28).

В условиях растущих ставок инвесторы готовы платить за такое будущее все меньше. Особенно, когда оно, как у некоторых убыточных растущих компаний, изначально стоит очень дорого, а выглядит довольно туманно. Но продавали, конечно, не только их: взгляды на обоснованность цен акций будущими прибылями становятся консервативнее во многих секторах рынка.

Так что снижалось в среду немало бумаг, хотя и, как это обычно бывает, отнюдь не все. По расчетам Reuters, на NYSE число падающих акций превысило количество растущих в 2,76 раза, а на Nasdaq – в 2,56. При этом в Nasdaq Composite был зафиксирован даже 41 новый 52-недельный максимум. Минимумов, впрочем, куда больше – 202. Но иное было бы и странно в таких условиях.

«Для рынков все это означает волатильность из-за неопределенности в отношении более высоких ставок и низко-прибыльных акций, - заявил на CNBC президент Advisors Asset Management Клифф Корсо. – Акции роста, вероятно, продолжат обесцениваться по мере подъема ставок».

