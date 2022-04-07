Новые бесполезные санкции

Вашингтон в рамках санкционного давления на Россию сделал очередное заявление о «разрушительных экономических мерах». На этот раз речь идет о запрете новых инвестиций и «самых суровых финансовых санкциях», которые касаются крупнейших российских банков, нескольких государственных предприятий, а также ряда правительственных чиновников и членов их семей.

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В частности, новая санкционная атака США предполагает полную блокировку в отношении Сбербанка и Альфа-банка.

Работаем как обычно

«Эта акция замораживает любые активы Сбербанка и Альфа-банка, касающиеся финансовой системы США, и запрещает американским лицам вести с ними бизнес. Сбербанк владеет почти одной третью активов всего российского банковского сектора и имеет системное значение для российской экономики. Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым учреждением в России и четвертым по величине финансовым учреждением в России в целом», — говорится в соответствующем сообщении на сайте Белого дома.

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В Сбербанке, впрочем, уже отметили, что новые ограничения не скажутся на его деятельности. «Сбербанк продолжает работать в штатном режиме. Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям. Опыт, ресурсы и экспертиза Сбера позволяют нам успешно работать в любых условиях», — говорится в заявлении на сайте компании.

Не слишком расстроились, по-видимому, и в Альфа-банке: «Работаем как обычно. Картами Visa, Mastercard и «Мир» в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложения и интернет-банк работают быстро и надёжно. Сервисы для юридических лиц работают как обычно. Мы 24/7 принимаем и исполняем платежи в рублях и других валютах, за исключением долларов и евро. Также мы временно приостанавливаем расчёты с контрагентами из США».

Жизнь развеяла неолиберальные иллюзии

Новые санкции нанесут минимальный урон наши банкам, заявил «Эксперту» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. По его мнению, дополнительные ограничительные меры, введенные США против двух крупнейших российских кредитных учреждений, являются продолжением безуспешных попыток Вашингтона, разрушить финансовую систему нашей страны.

«Собственно говоря, для наших банков принципиально ничего не меняется и на функционировании кредитных институтов внутри страны это никак не скажется», — констатировал эксперт. Кроме того, и у Сбера, и у Альфа-банка было время подготовится к дополнительным ограничениям деятельности за рубежом, они вывели за периметр все иностранные операции (в частности, с брокерскими счетами). Основная же деятельность этих кредитных институтов всегда была сосредоточенна в России. Так что ущерб от новых мер воздействия, придуманных руководством США, скорее всего, в самом деле будет незначительным.

В то же время, очевидно, считает Анатолий Гожий, что интеграция российских банков в мировую финансовую систему не состоялась. Собственно говоря, активная внешняя экспансия наших ведущих кредитных учреждений утратила свой смысл уже в 2014-м году, когда России были перекрыты внешние источники финансирования. С этого момента присутствие отечественных финансовых институтов за рубежом утратило экономический смысл и являлось, скорее, следствием веры в незыблемость (в рамках, так называемого, цивилизованного мира) рыночных принципов, основанных на добросовестной конкуренции и святом соблюдении прав собственности.

«Жизнь развеяла эти неолиберальные иллюзии. Теперь наши кредитные институты могут сосредоточить свои усилия исключительно на деятельность внутри России, активизируя свое участие в экономическом развитии страны, — констатировал Анатолий Гожий. — Реальным негативным следствием ограничений, накладываемых на наш банковский сектор “коллективным Западом”, являются трудности с осуществлением трансграничных платежей».

В среднесрочной перспективе, полагает аналитик, это приведет к существенному удорожанию международных расчетов, что очень быстро ощутят на себе клиенты, осуществляющие экспортно-импортные операции. Ситуация будет стабилизироваться по мере перестройки финансовой логистики на основе расчетов в рублях и национальных валютах дружественных нам стран.

Реальной выглядит перспектива развития контактов с банковскими системами государств, не присоединившихся к антироссийской кампании: Китая, Индии и других. Экономическая ось «Москва—Пекин—Нью-Дели» со временем может послужить основой создания новой международной финансовой конструкции как реальной альтернативы текущей хозяйственной системы, основанной на долларовом диктате.

Клиентам брокерских подразделений придется потерпеть

Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, также уверен, что фактически для работы банков на территории России новые ограничения не изменят ровным счетом ничего.

И Сбер, и «Альфа» будут дальше спокойно продолжать свою деятельность на территории РФ, их зарубежные подразделения либо проданы, либо имеют к этим банкам и их акционерам настолько минимальное отношение, насколько это юридически сейчас возможно.

Единственно, все-таки пострадают клиенты брокерских подразделений банков, считает аналитик. Ситуация с ними будет такой же, как в случае с ВТБ — будет запущен процесс перевода ценных бумаг с другие брокерские конторы. Причем ВТБ автоматически переводил средства и акции инвесторов именно в «Альфу». В идеале, нужно самому искать брокера, который входит в банк без госучастия и к которому нет вопросов со стороны Запада. Кстати, таких в России достаточное количество.

Так что и это проблемой стать не должно. Впрочем, нужно понимать, что на время перевода, который, судя по кейсу ВТБ, может занимать до двух недель, доступа к акциям не будет. Однако это все-таки не профильная банковская деятельность, поэтому если возвращаться к вопросу о том, как повлияет новый пакет санкций именно на работу банков, то ответ будет простой — никак, подытожил Николай Переславский.