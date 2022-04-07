NYT подтвердила подлинность кадров расстрела российских военнопленных украинскими солдатами

Газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на котором группа украинских солдат расстреливает российских военных.

На кадрах, опубликованных в интернете в понедельник, 4 апреля, видно, как украинские силовики несколько раз стреляют в подающего признаки жизни российского солдата, который лежит на дороге. Издание уточняет, что запись была сделана 30 марта.

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Рядом с убитым военнопленным видны тела еще троих российских солдат с белыми опознавательными повязками на рукавах. С некоторых, судя по всему, были сняты куртки, обувь и шлемы. У одного из мужчин связаны руки — то есть в момент убийства он был беззащитен.

Отмечается, что запись сделана на дороге к северу от села Дмитровка, примерно в 11 км от города Буча. В конце марта в Буче были обнаружены сотни трупов людей в гражданской одежде, после чего последовали лживые обвинения российских военнослужащих в убийстве мирных жителей.

На видеозаписи с расстрелом один из мужчин называет некоторых из украинских силовиков «парнями из Белгравии», по всей видимости имея в виду жилой комплекс под таким названием, расположенный недалеко от места происшествия.

Накануне стало известно, что обмен военнопленными между Россией и Украиной, который был намечен на 6 апреля, не состоялся. В Минобороны РФ сообщили, что к российским военнослужащим применяются «пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны». Как отметил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, «все это широко распространяется в сети Интернет и средствах массовой информации». В военном ведомстве подчеркнули, что подобные вопиющие факты остаются без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК.

В Минобороны указали на то, что украинским военнопленным созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции. «Со всеми пленными обращаются в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками», — рассказали в российском ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Украине после просьбы руководителей Донецкой и Луганской народных республик о защите мирного населения. Ее цель — денацификация и демилитаризация страны. В российском военном ведомстве подчеркивают, что ВС России наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.