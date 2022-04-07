Объем промышленного производства в Москве с начала года увеличился на четверть — вице-мэр Ефимов

Объем промышленного производства Москвы в январе-феврале 2022 года вырос на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным драйвером его развития стали обрабатывающие отрасли, рассказал 7 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала 2022 года объем промышленного производства увеличился почти на четверть. Положительная динамика главным образом обусловлена ростом обрабатывающей промышленности: на 33,5%. В этой отрасли наибольшие темпы прироста зафиксированы в производстве оборудования общего назначения, в том числе насосного и компрессорного, а также двигателей, клапанов и регуляторов. Увеличение составило 95,7%», – сообщил Владимир Ефимов.

На 86,2% вырос объем выпуска электрического оборудования — в том числе, за счет развития кабельной отрасли и создания новых изделий в рамках программы импортозамещения. Кабельная продукция столичного производства востребована во многих отраслях: в строительстве, добывающей промышленности, авиастроении, коммуникациях, робототехнике и даже в медицине, уточнил заместитель мэра.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский указал на значительный рост производства бумаги (на 20,8%) и комплектующих для транспортных средств (на 88%). Кроме того, практически на четверть увеличился объем лекарств, выпускаемых предприятиями города.

По оценке правительства Москвы, на рост промпроизводства положительно влияет политика города, которая стимулирует их инвестировать в собственное развитие. На данный момент бизнесу доступны свыше 20 мер господдержки, а также новые антикризисные инструменты (их приняли в рамках плана по стабилизации экономической ситуации, утвержденного в конце марта мэром Москвы Сергеем Собяниным).

В частности, столичные обрабатывающие предприятия могут компенсировать часть затрат на уплату процентов по ссудам (как по действующим кредитным договорам, так и по новым). Максимальный размер компенсации – 10% годовых, то есть ставка по кредиту для промышленников города составит 15%.

Кроме того, утверждена льгота для инвесторов, которые планируют возводить производственные объекты. Они смогут арендовать землю для строительства новых предприятий и реконструкции существующих за 1 рубль в год. Это позволит бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции, полагают в правительстве Москвы.