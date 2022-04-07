Потребитель успокоился: в магазинах больше не сметают товары с полок

Торговые сети, входящие в X5 Group, приняли решение об отмене большинства ограничений на продажу продуктов и прочих товаров в одни руки. Причина — снижение ажиотажного спроса.

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Спрос падает вне зависимости от наценок

Согласно официальному заявлению Х5, товары бакалейной группы в торговых сетях «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» стали отпускаться без ограничений.

Представители X5 Group отмечают, что были вынуждены ввести ограничения на объем продаж на фоне резкого повышения спроса, а также имеющих место случаев покупки больших объемов товара (например, сахара, гречки, риса и т.д.) с целью дальнейшей перепродажи.

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В то же время некоторые торговые сети (в их числе и X5), поддержали в рамках разработанного ФАС России, Минпромторгом и Минсельхозом России механизма, приняли решение о добровольной минимизации торговых наценок на 4 категории социально значимых товаров — хлебобулочных изделий, молочная продукция, сахар, овощи «борщевого набора».

По мнению некоторых экспертов, именно эта мера провоцировала ажиотажные закупки некоторых товаров. Соответственно, 29 марта торговые сети «О’Кей» и Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак») решили ограничение наценки на сахар отменить.

Однако, как это подтверждается аналитикой, массовый спрос на товары падает даже вне зависимости от наценок. Тут сработал и психологический фактор. В конце марта произошло падение продаж в натуральном выражении на 0,4% при увеличении продаж на 17,8% в денежном выражении с учетом инфляции. Потребители явно успокоиись.

В то же время по данным X5 Group, по состоянию на 5 апреля спрос на гречку в торговых сетях компании был втрое ниже пикового значения начала марта, на сахар — меньше в 4 раза, на соль — меньше в 3,5 раза, на подсолнечное масло — меньше в 3,4 раза пикового мартовского значения.

В комментарии «Эксперту» представитель пресс-службы X5 Group заметил, что в связи со стабилизацией спроса, перечисленные ограничение на продажу товаров в одни руки сняты уже с сегодняшнего дня. Ситуация же с контролем наценок остается неизменной.

«Мы по-прежнему сохраняем ограничение наценки на ряд ключевых социально значимых товаров», — добавили в пресс-службе Х5.

При этом торговая сеть «Лента» отреагировала на изменения рынка еще раньше.

«В начале недели “Лента” сняла ограничения на большинство товаров, которые покупатель может приобрести за один визит в магазинах сети и при заказе онлайн», — заявили «Эксперту» в пресс-службе сети.

Представитель компании подтвердил, что отмена ограничений связана именно со спадом повышенного спроса. Ограничительные меры сохранятся лишь в отношении средств личной гигиены. Покупатели могут приобрести не более пяти упаковок каждого товара. На вопрос об изменении системы контроля наценки в «Ленте» не ответили.

В пресс-службе «Auchan Retail» заметили, что в торговых сетях компании количественные ограничения на продажу каких-либо товаров не устанавливались вообще, а ограничения наценок пока в основном сохраняются.

«На сахар — да, мы отменили ранее введенное ограничение наценки, в связи ажиотажным спросом на него. Но на другие социально-значимые товары, на которые мы ранее ограничили наценку на уровне до 5%, условия сохраняются», — добавили в пресс-службе.

Политическое заявление ритейлеров

Между тем, председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов подчеркнул, что в итоге ограничения наценки, пусть и добровольные, могут также уйти в след за регулированием количество отпускаемого в одни руки товара.

«Многие эксперты и представители отрасли предупреждали, что целесообразности в ограничение наценок нет никаких. Имеющиеся наценки абсолютно вменяемые и соответствуют тому ценообразованию, которое складывается в каждой конкретной сети. Введение ограничения со стороны государства фактически выльется в то, что продажи той или иной продукции будут для сетей затратными. Соответственно, торговля будет либо убирать товар из ассортимента, либо будет переводить расходы в другую категорию продукции, повышать цены на иные товары. А сети в этом не очень заинтересованы», — отметил Андрей Карпов в беседе с корреспондентом «Эксперта».

Председатель правления РАЭРР считает, что ситуация для ритейлеров остается непростой с 2014 года, когда страна впервые столкнулась с санкциями.

«Нельзя сказать, что люди выходили из режима экономии. Поэтому гораздо правильнее со стороны государства было бы перейти к субсидированию производства той или иной продукции. Либо непосредственно выдавать деньги незащищенным слоям населения, которые нуждаются в этой помощи. Потому что, например, ограничивать наценку сахара для тех, кто имеет высокие доходы, наверное, не очень целесообразно», — полагает Карпов.

Что касается решения остановить ограничения продаж в одни руки, то, полагает Карпов, к нему придут и другие сети, у которых будет такая возможность.

«Ситуация на деле очень простая. Далеко не на все товары был повышенный спрос. Ведь сами сети заточены на продажи согласно аналогичным спросам за последний период времени. Когда возникает повышенный спрос — к этому обычно не готовы сети, поставщики. Это заставляет инвестировать дополнительные средства в логистику. Соответственно то, что Х5 продекларировали готовность отказаться от ограничений, означает — в группе увидели стабилизацию ситуации: граждане успокоились, те, кто хотел, уже приобрели продукции на несколько лет вперед. Другие граждане вряд ли теперь того же захотят, ведь, например, сахар в цене прибавил», — заметил эксперт.

И Х5 Group, и «Лента» фактически дали общий сигнал: рынок успокоился, никаких проблем нет! Впрочем, считает Андрей Карпов, такое заявление можно расценить и как политическое заявление, в котором сообщается властям о том, что перекосов не наблюдается, а потому вмешательство государственного регулятора на данный момент не требуется.