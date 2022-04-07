Объем продаж Samsung в первом квартале 2022 года может стать рекордным

Южнокорейская Samsung Electronics представила предварительный отчет о своих расходах и доходах.

Согласно данным, опубликованным на сайте компании, за первые три месяца 2022 года ее совокупная операционная прибыль достигла $11,5 млрд. В первом квартале прошлого года этот показатель составлял $7,6 млрд.

Позитивные показатели за первые три месяца года связаны с высоким спросом на микрочипы и смартфоны, пишет агентство Yonhap. Аналитики прогнозируют, что продажи и операционная прибыль компании в последующие отчетные периоды продолжат демонстрировать заметный рост.

Совокупный объем продаж Samsung Electronics составил примерно $63,1 млрд, указывается в предварительном отчете.

Отмечается, что, если показатели подтвердятся в итоговом отчете, это станет рекордом среди продаж Samsung за первый квартал. Производитель электроники ожидает, что в первом квартале текущего года его операционная прибыль вырастет на 50,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле (Южная Корея).

Ранее «Эксперт» писал о том, что компания Samsung, которая приостановила поставки в РФ после начала спецоперации в Украине, похоже, планирует переждать «бурю» и в скором времени вернуться на российский рынок — в противном случае китайские конкуренты легко займут опустевшую нишу.