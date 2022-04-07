Путин обсудил с членами Совбеза спецоперацию на Украине и переговоры с Киевом

Глава российского государства Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ход специальной военной операции на Украине, а также переговоров между делегациями Москвы и Киева.

Как передаёт РИА Новости, об этом рассказал руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков.

«Участники совещания обсудили ход продолжающейся специальной военной операции на Украине, а также переговоров между делегациями Москвы и Киева, – подчеркнул Песков. – Была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, таким, как имела место в Буче».

Отмечается, что в совещании приняли участие глава Кабмина Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как ранее сообщал «Эксперт», глава МИД РФ Сергей Лавров подверг критике проект соглашения с Россией, представленный Украиной.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Киев 6 апреля представил свой проект соглашения с Москвой, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле.

«Напомню, в том стамбульском документе украинцы чётко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует», – заявил Лавров.

Вместо неё, по его словам, предлагаются «размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля».

