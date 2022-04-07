Рубль отыграл санкционные потери

Как мы и ожидали, пришедшая вчера после закрытия торгов на Московской бирже новость о том, что страны Евросоюза не сумели прийти к решению относительно введения очередной порции антироссийских санкций, была позитивно встречена российскими инвесторами.

С самого открытия торгов мощно, на 4 с лишним процента, вырос рубль. На пике на Московской бирже доллар стоил около 74,26 рублей — такой курс мы неоднократно видели как в прошлом году, так и начале нынешнего. То есть, можно смело говорить о том, что рубль отыграл все падение, вызванное началом спецоперации на Украине и последовавшими за этим беспрецедентно жестким санкциями. Возможно, это подтолкнет политиков Запада к трезвой мысли о том, что развязанная ими санкционная война наносит их странам и всей мировой экономике больший ущерб, чем России.

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Дальнейшая судьба рубля будет зависеть исключительно от действий Банка России, который сейчас находится в условиях непростого выбора. С одной стороны, крепкий рубль уменьшает доходы бюджета от экспорта. С другой, рост рубля способствует снижению инфляции. Кроме того, сильный рубль делает более привлекательным экспорт в Россию конечных товаров. Не исключено, что при усилении реальных опасений потерять огромный российский рынок сбыта, западный бизнес начнет возвращаться к нам, а заодно давить на своих политиков с целью ослабления санкций.

Возврат рубля к «досанкционным» уровням позволяет надеться, что в самое ближайшее время Банк России снизит ключевую ставку — нынешняя ее величина в 20% годовых фактически закрыла рынок кредитования, что негативно отражается как на экономике, так и на конечном спросе со стороны населения. Сейчас доходность ОФЗ со сроком погашения свыше трех лет составляет 12-12,5% годовых. Примерно до этой величины и может быть снижена ставка.

Снижение ключевой ставки обычно негативно сказывается на акциях банков, поскольку их абсолютная маржа уменьшается. Но при ставке в 20% годовых стоимость кредитов составляет никак не менее 25% годовых, а по такой цене они мало кому нужны. Поэтому если ЦБР начнет смягчать монетарную политику, это оживит рынок кредитования и пойдет на пользу банковскому бизнесу.

Эти ожидания, а также вчерашние неоправданно сильные распродажи акций ВТБ и Сбера отыгрываются сегодня инвесторами. Пока бумаги Сбера растут на 1,4%, а ВТБ — на 2,3%, являясь фаворитами среди «голубых фишек». Индекс Мосбиржи по итогам первого часа торгов потяжелел на 0,9%.

В актив российскому рынку акций сегодня можно занести и то, что рост идет на существенно упавшей нефти. С утра «бочка» стоит около $102, и техническая картина по нефти тоже не очень хороша: котировки пытаются закрепиться ниже отметки $104, которая раньше неоднократно выступала преградой для «черных медведей».

Против покупок нефтяных контрактов сейчас выступает вчерашняя статистика от Минэнерго США, зафиксировавшая неожиданный рост запасов и увеличение среднесуточной добычи в Штатах. Внимание по-прежнему привлекает к себе и инициатива США начать продажу нефти из стратегических резервов, однако здесь далеко не все ясно. Вчера, например, глава Международного энергетического агентства Фатих Бирроль информировал, что всего планируется «распустить» в течение полугода 120 млн баррелей нефти, из которых на долю США придется 60 млн. Однако ранее США заявляли, что они намерены выбросить на рынок 180 млн баррелей из своих запасов. Эта неясность, а также заявления европейских политиков о намерении рассмотреть вопрос о запрете на покупку российской нефти пока не дают нефтяным котировкам упасть ниже.

Несмотря на удешевление нефти и мощный рост рубля, который негативен для акций всех экспортеров, бумаги «Роснефти» и «Лукойла» стоят дороже, чем вчера на закрытии рынка.

Не исключено, что в течение дня российские акции попытаются продолжить рост, но поводов для формирования нового восходящего тренда пока нет.