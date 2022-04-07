Силуанов сообщил о работе над «прогнозируемым» курсом рубля

Министерство финансов совместно с Центробанком работает над мерами, которые повысят прогнозируемость курса рубля и снизят его волатильность. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, передает РБК. Министр назвал ожидаемым укрепление курса национальной валюты. Он считает, что это произошло благодаря сильному платежному балансу — экспорт энергоресурсов остался на прежнем уровне.

«Сейчас [вместе с ЦБ] будем вместе вырабатывать меры по тому, чтобы курс [рубля] был также прогнозируем и был менее волатильный», — сообщил Силуанов.

Сейчас правительство и Центробанк, по его словам, готовят меры по ограничению импортных поставок и постепенному снятию ограничений по использованию иностранной валюты. Силуанов уточнил, что после корректировки бюджетного правила правительство определит объемы дополнительных трат в текущем году и планируемых источников дохода — нефтегазовых и ненефтегазовых.

«Минфин тесно взаимодействует с ЦБ по координации шагов для сдерживания цен. Поэтому мы оцениваем в этом году бюджет еще и с точки зрения влияния на денежное предложение, чтобы несмотря на возросшие доходы, объем расходов не влиял на государственный спрос, и объемы этого спроса должны соответствовать денежно-кредитной политике ЦБ», — добавил министр.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России установил на 8 апреля официальный курс доллара на уровне 76,2547 рубля, курс евро — на уровне 83,2930 рубля. По сравнению с официальным курсом, определенным на 7 апреля, курс доллара понижен на 6,3 рубля, евро — на 7,3 рубля. По статистике, представленной на сайте ЦБ, курс доллара постепенно снижается с 11 марта, когда он находился на уровне в 120 рублей. Курс евро в тот день составлял 133 рубля.

