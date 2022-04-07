Цены на сырье: это только начало

Такого мощного подъема рынка сырья, как в начале этого года, мир не видел давно. По оценке аналитиков BofA, даже 1970-е не могут конкурировать с I кварталом 2022-го — это было лучшее начало года для commodities с первой зимы I Мировой войны. В марте на фоне ситуации на Украине и антироссийских санкций цена нефти вплотную подходила к пикам 2008-го; били рекорды и фьючерсы на другие товары. Но это было только продолжением серьезнейшего прошлогоднего и позапрошлогоднего роста.

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К концу марта цены заметно скорректировались, и все равно сырьевой индекс Thomson Reuters/Jefferies CRB (19 товаров) вырос за квартал на 27,03%, а за год — на 62,98%. Bloomberg Commodity Spot Index (23 товара) прибавил 24,49% и 45,78% соответственно. С нижней же точки марта 2020 года он взлетел к 7 апреля 2022 года в 2,36 раза.

И как отметил в четверг JPMorgan Chase & Co, это еще далеко не все. Сырьевые товары могут вырасти еще сильнее, окончательно побив все рекорды, если инвесторы увеличат свои вложения в них во время роста инфляции. Bloomberg цитирует стратега Николаоса Панигирцоглу, считающего, что хотя инвестиции в сырьевые товары уже превышают средние исторические значения, они все еще не чрезмерно велики.

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Сейчас доля фьючерсов на сырье (за исключением золота), как следует из расчетов JPMorgan Chase & Co, результаты которых приведены в последнем докладе его стратегов, составляет менее 0,8% от мировых активов небанковских инвесторов в акциях, облигациях и кэше. В то же время в 2008 году она приближалась к 1%.

«В нынешних условиях, когда потребность в хеджировании инфляции более высока, вполне возможно, что долгосрочное распределение сырьевых товаров в конечном итоге станет выше 1% от общих финансовых активов мира, превысив предыдущие максимумы», — написали стратеги JPMorgan. При прочих равных это будет означать еще 30-40% роста цен на сырьевые товары от текущих уровней, считают они.

Нарастающий дефицит

Одновременно с этим на сайте GMO (Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co), основанной легендарным инвестором Джереми Грэнтэмом, была опубликована его статья о грядущем мировом дефиците ресурсов. Грэнтэм известен своими предсказаниями кризисов (взрыва «пузырей» в Японии конца 1980-х, доткомов в 1990-х и ипотечного в 2000-х), но сейчас он пишет о глобальной проблеме.

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«Любой, кто верит в то, что экспоненциальный рост может продолжаться вечно в конечном мире — либо сумасшедший, либо экономист», — цитирует он одного из создателей общей теории систем Кеннета Боулдинга.

Простой факт, который часто игнорируется, заключается в том, что предложение всех ключевых товаров, необходимых современной экономике, ограничено, отмечает Грэнтэм, а самые дешевые и лучшие уходят в первую очередь. В земной коре по-прежнему много нефти, но лучшие ресурсы исчезли: там, где когда-то были обычным явлением ее фонтаны, теперь мы изобретательно пытаем твердую породу (сланец) или бурим на много миль ниже морского дна. Железа и алюминия достаточно, чтобы обеспечить цивилизацию на тысячелетия вперед. Но многие важнейшие промышленные металлы крайне дефицитны, а лучшие залежи уже израсходованы.

Между тем, население развивающихся стран по-прежнему быстро растет, и они захотят подражать Китаю. Каждый хочет быть богаче, а богатство исторически означало многократное увеличение ресурсоемкости, потребность же в энергии была тесно связана с темпами роста. Следовательно, продолжительный всплеск спроса в результате глобального развития приведет к повторяющимся циклам товарного бума на многие десятилетия вперед.

Мир столкнулся с неотложной, можно сказать экзистенциальной необходимостью обезуглероживания экономики, но надо осознать скрытую в этом неожиданную иронию: широкомасштабное развертывание ветряков, солнечных батарей и прочего будет чрезвычайно ресурсоемким. Именно на те металлы, которые больше всего ограничены, грядущее расширение спроса и будет беспрецедентным. Ситуация на Украине делает будущее еще более непредсказуемым, за исключением одного факта — она усилит давление на сырье в краткосрочной перспективе, отмечает Грэнтэм.

Исторически на Западе крупные скачки цен на нефть всегда предшествовали рецессии или вызывали ее. Она временно прервет рост цен на сырьевые товары, но в более долгосрочной перспективе тенденция к росту цен на ресурсы продолжится, уверен он. Так что 30–40% роста, предсказанные JPMorgan Chase & Co, это далеко не предел, и мир еще ждут десятилетия бумов на рынке commodities.