Сюжет дня: банки приподняли котировки

Акции «Сбербанка» и ВТБ пошли вверх после укрепления рубля и из-за ожидания господдержки. За сессию на Мосбирже в четверг, 7 апреля акции ВТБ подорожали на +3,92% до 0,023 рублей за акцию, у «Сбербанка» «обычка» выросла на +4,17% до 147,5 рублей за штуку, «префы» на +1,94% до 152,7 рублей.

На фоне сохраняющихся валютных ограничений ЦБ стоимость доллара вернулась к минимумам февраля, а евро подешевел до уровня цен октября 2021 года. К вечеру в 19:20 доллар стоил 75,75 рублей (-4,96%), а евро 85,44 рубля (-4,45%). Также котировки банков укреплялись из-за ожидания дофинансирования от государства и на фоне принятия российской Госдумой закона о возможном выкупе Минфином «префов» отечественных банков за счет средств из ФНБ.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,92% до 2635,39 пунктов. Индекс РТС поднялся на +5,57% до 1092,41 пунктов. Нефть марки Brent стоила 99,07 долларов за баррель (-1,98%).

С 24 февраля российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились до 24 марта, когда они были запущены в ограниченном режиме. Сейчас к торгам допущены все акции.