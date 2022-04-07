ЦБ будет покупать золото у банков по договорной цене

Банк России сообщил о внесении изменений в ценовую политику при проведении операций покупки золота у кредитных организаций. С 8 апреля покупка золота будет осуществляться по договорной цене, сообщается в Telegram-канале Центробанка.

«В связи с существенным изменением рыночной конъюнктуры Банк России вносит коррективы в ценовую политику при проведении операций покупки золота у кредитных организаций. С 8 апреля 2022 года покупка золота Банком России будет осуществляться по договорной цене», — говорится в сообщении ЦБ.

На 8 апреля регулятор определил учетные цены на драгоценные металлы: на золото ― в 4 732,04 руб./грамм; на серебро ― в 59,49 руб./грамм; на платину ― в 2 360,93 руб./грамм; на палладий ― в 5 491,68 руб./грамм. Рекордный уровень цен на драгметаллы был зафиксирован 11 марта, золото тогда стоило 7 731,42 руб./грамм, серебро ― 101,30руб./грамм, платина ― 4 164,40 руб./грамм, палладий ― 11 366,94 руб./грамм.

Ранее «Эксперт» писал, что 15 марта Центробанк сообщил о приостановке покупки золота у кредитных организаций «в целях создания условий для удовлетворения спроса населения». Спрос резко вырос после отмены налога на добавленную стоимость на покупку золотых слитков для физлиц. Позже регулятор объявил, что с 28 марта начнет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене ― до 30 июня 2022 года включительно она составит 5000 рублей за 1 грамм.