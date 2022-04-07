ЦБ еще больше понизил курс доллара и евро

Банк России установил на 8 апреля официальный курс доллара на уровне 76,2547 рубля, курс евро — на уровне 83,2930 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

По сравнению с официальным курсом, определенным на 7 апреля, курс доллара понижен на 6,3 рубля (с 82,5962), евро — на 7,3 рубля (с 90,5998).

Регулятор также понизил на 8 апреля учетные цены на драгоценные металлы: на золото ― до 4 732,04 руб./грамм (с 5 162,48 рублей); на серебро ― до 59,49 руб./грамм (с 65,53); на платину ― до 2 360,93 руб./грамм (с 2 605,07); на палладий ― до 5 491,68 руб./грамм (с 6 091,78).

По статистике, представленной на сайте ЦБ, курс доллара постепенно снижается с 11 марта, когда он находился на уровне в 120 рублей. Курс евро в тот день составлял 133 рубля. Учетные цены на золото 11 марта были определены в 7 731,42 руб./грамм, на серебро ― в 101,30руб./грамм, на платину ― в 4 164,40 руб./грамм, на палладий ― в 11 366,94 руб./грамм.

Ранее «Эксперт» писал, что последние дни внимание валютных трейдеров было приковано к ситуации с российским федеральным долгом. Минфин США неожиданно запретил использовать «замороженные» средства России для совершения платежей по еврооблигациям. Решение Минфина РФ расплатиться рублями стало толчком для роста национальной валюты. 6 апреля рубль в паре с долларом сумел выйти из бокового канала с границами 83-84,5, укрепиться на 4,3% и завершить день на отметке 79,7 руб. за доллар. В моменте котировки падали до 79 руб. Теперь паре доллар-рубль открыта дорога к следующей цели роста — 75 руб. за доллар. Фундаментальные силы для этого у рубля есть.

