Центробанк сообщил о росте международных резервов

По состоянию на 1 апреля международные резервы РФ составили $606,5 млрд, увеличившись по сравнению с 25 марта на 0,3% или $2,1 млрд, говорится в публикации на сайте ЦБ. За счет чего вырос объем золотовалютного запаса России регулятор не пояснил.

«Международные резервы по состоянию на 1 апреля составили 606,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,1 млрд долларов США, или на 0,3%», — говорится в сообщении ЦБ.

Согласно статистике Центробанка, 18 февраля международные резервы РФ достигли исторического максимума в $643,2 млрд. 25 февраля их объем снизился до $629,4 млрд, 4 марта — до $608,9 млрд, 11 марта показатель немного вырос — до $611,8 млрд, а 18 марта — уменьшился до $606,2 млрд. По состоянию на 25 марта международные резервы РФ составили $604,4 млрд, сократившись в результате валютных интервенций, валютного рефинансирования и валютной переоценке активов, пояснил регулятор.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Ранее «Эксперт» писал, что из 643 млрд долларов накопленных Россией на 18 февраля международных резервов заморожено чуть больше половины — примерно 55%; 45% доступны. Неблокированные резервы представлены золотом, расположенным в хранилищах ЦБ на территории России, и инструментами, номинированными в китайских юанях. Есть еще 17 млрд СДР, специальной расчетной валюты МВФ, и небольшое количество наличной валюты. Количество юаней, по информации собеседников, сегодня уже больше, чем в последнем отчете Банка России на середину прошлого года.

