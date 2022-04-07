Тульский производитель материалов для 3D-печати получил в 2021 году 850 млн рублей выручки

Входящий в «Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ) тульский завод порошковой металлургии «Полема» намерен увеличить производство материалов для аддитивных технологий в рамках импортозамещения.

Об этом заявил управляющий директор компании Алексей Филиппов, передает «Интерфакс».

«Суммарная годовая выручка от реализации импортозамещающей продукции составляет порядка 850 млн рублей, создано более 30 рабочих мест. В ближайшее время предприятие планирует дальнейшее развитие производства, например, увеличение объемов выпуска порошков для аддитивных технологий», — рассказал управляющий директор. Он отметил, что «Полема» успешно заместила импорт, в частности, из США, Германии, Великобритании, Швейцарии, Китая и Швеции.

Сообщается, что в 2021 году «Полема» нарастила объем производства на 21% по отношению к 2020 году — до 768,4 тонны. При этом 26% продукции поступило на зарубежные рынки. Выпуск и реализация порошковых материалов для аддитивных технологий выросли в два раза по сравнению с 2020 годом и составили 27 тонн.

АО «Полема» специализируется на производстве изделий из высокочистого хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и композиционных материалов. «С 1982 года на предприятии работает крупнейший в России комплекс по производству металлических порошков мощностью 3000 тонн в год. Номенклатура продукции насчитывает более 250 видов металлических порошков для компактирования, наплавки, напыления, 3D и MIM технологий», — говорится на сайте компании. Продукция предприятия востребована более чем в 20 отраслях промышленности, в том числе в авиа- и судостроении, высокотехнологичной медицине, а также нефтяной и газовой промышленности. Среди клиентов компании предприятия двигателестроения, центры аддитивных технологий и ведущие российские вузы.

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, компания является одним из мировых лидеров в своей сфере. «Сегодня, когда наша страна столкнулась с экономическими сложностями, предприятие многое делает для импортозамещения, наращивает производство. Обеспечивает отечественной продукцией более 20 отраслей промышленности, в первую очередь, машиностроение», — сказал глава региона.

«Промышленно-металлургический холдинг» — ведущий производитель товарного кокса в России. Группа специализируется на добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, а также на производстве чугуна и кокса. Ключевые производственные мощности компании расположены в Кемеровской, Белгородской, Тульской и Калужской областях.

Ранее «Эксперт» писал, что в условиях ужесточения западных санкций российские предприятия готовятся к дефициту запчастей для иностранного оборудования и техники, а некоторые уже столкнулись с ним. Одно из решений проблемы предлагает, в частности, отраслевой интегратор «Росатома» компания «Русатом — Аддитивные технологии» («РусАТ»). Ее «оперативная линия» будет принимать заявки от компаний на изготовление нужных деталей и комплектующих, которые технически можно напечатать на металлических 3D-принтерах.