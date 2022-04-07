«Уральские авиалинии» сообщили о запуске рейсов из Казани в Сочи и Минеральные Воды

Лайнеры авиакомпании «Уральские авиалинии» с 23 апреля начнут летать из Казани в Сочи и Минеральные Воды.

Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Уточняется, что полеты по маршруту Казань — Минводы будут производиться по четвергам и субботам. Рейсы Казань — Сочи авиакомпания планирует осуществлять по четвергам и воскресеньям.

Отмечается, что рейсы из Казани в Минеральные Воды станут новым направлением для «Уральских авиалиний».

«Уральские авиалинии» входят в пятерку ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. Компания базируется в аэропортах «Домодедово» (Москва), «Пулково» (Санкт-Петербург) и «Кольцово» (Екатеринбург). Основной акционер перевозчика и его гендиректор — Сергей Скуратов.

На сайте авиакомпании указано, что она эксплуатирует 54 лайнера Airbus (14 Airbus А321, 24 Airbus А320, 5 Airbus А319,

3 Airbus A320neo, 8 Airbus А321neo), которые «регулярно проходят осмотры, проверки и техническое обслуживание, а при необходимости и ремонтируются на собственной авиационно-технической базе "Уральских авиалиний", сертифицированной производителями воздушных судов».

Ранее «Эксперт» писал, что в связи с приостановкой авиасообщения между Россией и многими странами количество доступных для россиян зарубежных маршрутов значительно сократилось. Некоторые граждане уже начинают планировать летний отдых, поэтому ввиду ограниченного количества вариантов многие намерены отдохнуть в пределах страны. По данным Ростуризма, рост внутреннего турпотока в этом году может составить от 4% до 30% в зависимости от региона. Согласно прогнозу агентства, суммарно с мая по сентябрь в России может отдохнуть 31 млн человек, тем самым превысив показатели допандемийного 2019 года, следует из графика в презентации Ростуризма. Несмотря на то, что многие аэропорты на юге России по-прежнему остаются закрытыми, сейчас лидером бронирований остается Краснодарский край (в первую очередь, Сочи), затем идут Ставропольский край, Санкт-Петербург и Крым.