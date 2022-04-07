В Кремле оценили санкции США против близких Путина

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами ответил на вопрос одного из них, как в Кремле оценивают введение санкций против близких главы государства Владимира Путина.

По его словам, реакция на эти санкции такая же, как и на все остальные, передаёт РИА Новости.

«Мы, конечно, считаем, что, во-первых, сами по себе эти санкции – продолжение такой оголтелой совершенно линии на введение разных рестрикций, – подчеркнул он. – Но в любом случае продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей, ну, это говорит само за себя».

Как отметил представитель Кремля, вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке.

«Это то, что трудно поддаётся пониманию и объяснению. Но, к сожалению, вот с такими оппонентами нам приходится иметь дело. Россия будет отвечать на эти санкции обязательно и будет делать это так, как посчитает необходимым», – пообещал Песков.

