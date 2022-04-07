В МИД обеспокоены задержанными в Финляндии культурными ценностями РФ

Москва ожидает скорейшего решения финских властей относительно возвращения музейных ценностей в Россию, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.



Посол Финляндии, который был вызван в МИД, пообещал немедленно довести до Хельсинки содержание демарша российской стороны в связи с задержанием культурных ценностей, передает ТАСС. До тех пор, пока не будет принято решение о возвращении музейных ценностей Российской Федерации, финская сторона несет полную ответственность за их хранение, отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что сегодня, 7 апреля, посол Финляндии в Москве Антти Хелантерия был вызван в российский МИД, где ему был заявлен решительный протест в связи с задержанием финскими таможенными органами культурных ценностей, принадлежащих российским музеям, передает ТАСС, ссылаясь на заявление российского внешнеполитического ведомства.

«7 апреля в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве Антти Хелантер, которому был заявлен решительный протест в связи с задержанием финскими таможенными органами культурных ценностей, принадлежащих российским музеям, которые были вывезены транзитом через Финляндию в Россию после того, как они были выставлены в Италии и Японии под их государственные гарантии неприкосновенности и возвращения в Российскую Федерацию», - говорится в официальном заявлении МИД. РФ.

