В Минобороны РФ рассказали о ракетном ударе по четырем украинским военным базам с горючим

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами с самолетов и кораблей российские военные силы уничтожили четыре базы горюче-смазочных материалов армии Украины.

«Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев, с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и на Донбассе», — рассказал Конашенков.

Он сообщил также, что российская авиация уничтожила еще 29 военных объектов на Украине, среди которых два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Курахово, семь артиллерийских батарей, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, авиаударами уничтожено 10 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

«Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Червоная, Новоградовка, Иловайск, Харцизск», — сказал также Конашенков.

Представитель Минобороны отметил, что за время спецоперации войска РФ уничтожили свыше 200 украинских самолетов и вертолетов, а также почти две тысячи танков и бронемашин. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1894 единицы специальной военной автомобильной техники», — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Украине после просьбы руководителей Донецкой и Луганской народных республик о защите мирного населения. Ее цель — денацификация и демилитаризация страны. В российском военном ведомстве подчеркивают, что ВС России наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.

Ранее «Эксперт» сообщал, что, по данным Минобороны, власти Киева намерены осуществить новую террористическую акцию, способную привести к масштабным человеческим жертвам среди мирного населения, имея целью возложить ответственность за эту провокацию на российскую сторону.