В ОЭЗ Москвы выпустили 10-тысячный корпус для автомобильных багажных боксов

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы «Нанотехнологический центр композитов» (НЦК) за пять лет произвел 10 тысяч корпусов автомобильных багажных боксов. Юбилейный продукт, выполненный полностью из российского сырья, заказчику отгрузили в марте 2022 года. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

НЦК помимо боксов выпускает перильные ограждения, композитные водоотводные лотки, защитные футляры для газопроводов, мобильные дорожные покрытия.

«Продукция НЦК востребована в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, авиации, машиностроении, энергетике. Она обеспечивает эти отрасли высокотехнологичными решениями с применениями композитных материалов. С момента получения статуса резидента ОЭЗ в 2018 году, НЦК произвел изделий более чем на 3 миллиарда рублей. Так, бесперебойная работа предприятия обеспечит российских автомобилистов отечественным продуктом, не уступающим по своим характеристикам зарубежным аналогам. Юбилейный бокс был отгружен с конвейера НЦК в марте крупнейшему российскому производителю автомобильных багажных систем», - рассказал Владислав Овчинский.

Производство корпусов для багажных систем началось в НЦК в 2017 году. Такой бокс обеспечивает дополнительное пространство на крыше автомобиля для хранения инвентаря для активного отдыха, спорта и путешествий. Вес бокса составляет от 15 до 30 кг в зависимости от размера. Максимальная нагрузка 75 кг. При изготовлении корпуса применяется особо прочный пластик российского производства.

«Сегодня производственный комплекс НЦК насчитывает 13 цехов и занимает площадь более 12 тысяч квадратных метров. Коллектив из 180 высококвалифицированных специалистов обеспечивает композитными решениям столицу и регионы. Центр реализует также экспортную стратегию и поставляет продукцию в 20 стран мира, в том числе Азию и Латинскую Америку», - глава столичной особой экономической зоны Геннадий Дегтев.

На строительном рынке НЦК, как отмечают в компании, стал крупнейшим в России и странах СНГ производителем системы внешнего армирования CarbonWrap. Речь идет о продукции для усиления зданий и сооружений композитными материалами.