В России может появиться «зеленый коридор» для импорта товаров

Россияне должны сохранять доступ к необходимым им вещам и лекарствам в условиях вводимых санкций, поэтому формирование «зеленого коридора» для импорта таких товаров является приоритетом российского правительства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с докладом в Госдуме.

«Еще одним приоритетом в нынешних условиях является формирование "зеленого коридора" для импорта. Здесь мы тесно сотрудничаем с нашими коллегами по Евразийскому экономическому союзу», - заявил Мишустин. Он уточнил, что система необходима для организации доступа россиян к необходимым товарам и лекарствам.



Для этого, по его словам, ускорены процедуры регистрации российских медицинских изделий в случаях замены иностранных комплектующих, обнулены пошлины на более чем 900 товарных позиций. Также был повышен с 200 до 1000 евро максимальный порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в рамках электронной торговли.

«Правительству предоставлена возможность принимать решения о льготах на импорт технологического оборудования, комплектующих, запасных частей, сырья и материалов, которые используются для реализации инвестиционных проектов. Создан правовой режим для параллельного импорта», - напомнил Мишустин.

Кроме того, были ускорены процедуры фитосанитарного, ветеринарного и санитарного контроля при импорте сельскохозяйственной продукции, отметил премьер.

