От Венесуэлы в этом году ждут рекордного взлета экономики

Экономисты Credit Suisse прогнозируют, что Венесуэла в этом году вполне может возглавить список наиболее растущих экономик планеты. Причем, высокий рост сохранится и в следующем году. Хотя, конечно, и не такой, как в текущем. Швейцарские экономисты подсчитали, что в этом году ВВП Венесуэлы вполне может увеличиться на… 20%! Объяснение такого впечатляющего рывка, конечно, простое. Во всем «виновато», естественно, главное богатство Венесуэлы – нефть, приносящая сейчас нефтедобывающим странам благодаря очень высоким ценам сверхдоходы.
В начале года Credit Suisse прогнозировал венесуэльской экономике в 2022 году рост в 4,5%. Однако бурные события последних недель, поднимавшие нефтяные цены до 120 долларов за баррель и выше, заставили экономистов из Цюриха не просто немного пересмотреть свой же прогноз в сторону увеличения, а увеличить его в 4,5 раза! В 2023 г. экономика Венесуэлы продолжит быстро развиваться, но темпы роста замедлятся до 8%. По прогнозу трехмесячной давности прогноз на следующий год составлял «всего» лишь 3%.
«Это не опечатка,- пишет во вступлении к прогнозу экономист Альберто Рохас.- Если мы не ошибаемся, в этом году Венесуэла может оказаться среди самых быстро растущих экономик. При этом хочу быть предельно ясным: этот астрономический взлет последует за дном, которого венесуэльская экономика достигла всего два года назад, в 2020 году».
Credit Suisse также прогнозирует, что в этом году налоговые поступления в долларовом исчислении увеличатся более чем на 40%. Импорт за год вырастет на 15 с лишним процентов. Не удивительно, что в 22-м году у Венесуэлы будет и рекордный профицит текущего счета – в районе 4 млрд долларов. А вот прогноз по инфляции для Венесуэлы швейцарские экономисты снизили более чем вдвое до 70%. Согласно декабрьскому прогнозу она должна была составить в 2022 г. 150%.
В прогнозе Credit Suisse подчеркивается, что события на Украине скорее всего приведут к серьезным изменениям в глобальном спросе на нефть и попыткам решить так называемый венесуэльский кризис. Речь идет об отношениях между Каракасом и Западом и, в первую очередь. Вашингтоном. Как заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, необходимо «найти сходство в позициях» с США по разным вопросам.
В 2020 году экономика Венесуэлы достигла дна. Самая богатая в не таком уж и далеком прошлом страна Южной Америки стала самой бедной. В коллапсе экономики Мадуро, ставший президентом в 2013 году, винит США, которые пытаются свергнуть его правительство при помощи санкций. Самыми чувствительными оказались санкции против нефтяной промышленности, главной отрасли венесуэльской экономики. Два года назад экономика Венесуэлы начала восстанавливаться. Причем, согласно прогнозу Credit Suisse речь идет не о постепенном восстановлении, а об астрономическом росте венесуэльской экономики.