От Венесуэлы в этом году ждут рекордного взлета экономики

Экономисты Credit Suisse прогнозируют, что Венесуэла в этом году вполне может возглавить список наиболее растущих экономик планеты. Причем, высокий рост сохранится и в следующем году. Хотя, конечно, и не такой, как в текущем. Швейцарские экономисты подсчитали, что в этом году ВВП Венесуэлы вполне может увеличиться на… 20%! Объяснение такого впечатляющего рывка, конечно, простое. Во всем «виновато», естественно, главное богатство Венесуэлы – нефть, приносящая сейчас нефтедобывающим странам благодаря очень высоким ценам сверхдоходы.

В начале года Credit Suisse прогнозировал венесуэльской экономике в 2022 году рост в 4,5%. Однако бурные события последних недель, поднимавшие нефтяные цены до 120 долларов за баррель и выше, заставили экономистов из Цюриха не просто немного пересмотреть свой же прогноз в сторону увеличения, а увеличить его в 4,5 раза! В 2023 г. экономика Венесуэлы продолжит быстро развиваться, но темпы роста замедлятся до 8%. По прогнозу трехмесячной давности прогноз на следующий год составлял «всего» лишь 3%.