Венгрия не поддержит предложения о санкциях против России в энергетике

Венгрия не поддерживает предложения Евросоюза о санкциях в энергетической сфере против России, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Министр подчеркнул, что его страна выступает против санкций в отношении российской нефти и газа, сообщает ТАСС. В частности, Венгрия решила платить за газ в рублях по просьбе Российской Федерации.

Ранее глава Министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр предложил потратить еще несколько недель на обсуждение запрета на поставки российской нефти, чтобы прийти к согласованному на уровне ЕС решению по этому вопросу. А в понедельник, 4 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон призвал к введению нового пакета санкций против Российской Федерации, отметив, что они могут касаться ограничений на поставки нефти и угля.