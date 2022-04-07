Годовая выручка АФК «Система» превысила 800 млрд рублей

Консолидированная выручка АФК «Система» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год выросла на 16% год к году и составила 802,4 млрд рублей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 6,6%, достигнув почти 252 млрд рублей; рентабельность по OIBDA составила 31,4%. Чистая прибыль выросла на 69,8%, превысив 17,3 млрд рублей. Капитальные затраты корпорации выросли на 30,8%, до 167,2 млрд рублей.

Выручка АФК «Система» за IV квартал 2021 года выросла на 16,7% год к году, до 225,7 млрд рублей. Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 13%, до 63,5 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 34,2%.

Ключевыми событиями IV квартала прошлого года и после окончания отчетного периода в корпорации называют монетизацию доли в Segezha Group, увеличение доли в фармацевтическом бизнесе и выкуп акций АФК «Система».

В декабре 2021 года АФК «Система» завершила сделку по продаже 8,7% пакета акций Segezha Group компании Bonum Capital за 11 млрд рублей. По итогам закрытия сделки доля корпорации в уставном капитале Segezha Group составила 62,2%. В этом же месяце компания выкупила принадлежащую финансовому партнеру долю в уставном капитале «Биннофарм Групп» на сумму 9,1 млрд рублей. Эффективная доля АФК «Система» в «Биннофарм Групп» выросла до 75,3%.

В январе текущего года АФК «Система» полностью исполнила запущенную в 2019 году программу обратного выкупа на 7 млрд рублей, выкупив 315,2 млн обыкновенных акций, что составило 3,3% от уставного капитала корпорации.

Акционерная финансовая корпорация «Система» основана в 1993 году. В группу входят, в частности, телекоммуникационный оператор МТС, лесопромышленный холдинг Segezha Group, сеть магазинов «Детский мир», сеть клиник «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармацевтическая компания «Биннофарм Групп». Председатель совета директоров — Владимир Евтушенков.