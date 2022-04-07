X5 отменила большинство ограничений на продажу товаров в одни руки

Торговые сети X5 («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») приняли решение отменить большинство ограничений на продажу товаров в одни руки после снижения спроса, сообщила пресс-служба компании. Ограничения были введены в марте на фоне высокого спроса на продукты в магазинах.

В компании отметили, что ограничения действовали в основном на продажу круп и сахара, однако в течение марта спрос постепенно снижался. Сейчас продажи гречневой крупы, сахара, соли, вермишели и подсолнечного масла в сетях компании находятся ниже уровня конца февраля и начала марта. По состоянию на 5 апреля спрос на гречневую крупу упал сразу в три раза по сравнению с пиковым значением марта и конца февраля. Сахар стали покупать в четыре раза меньше, соль – в 3,5 раза, подсолнечное масло – в 3,4 раза.

«В то же время запасы продуктов в распределительных центрах и в магазинах увеличиваются. Например, по сравнению с концом февраля общие запасы гречневой крупы выросли втрое и достигают месячных продаж при текущем уровне спроса, сахара и соли – более чем за две недели», - отметили в X5.

В конце февраля — начале марта на фоне западных санкций в России наблюдался ажиотажный спрос на сахар среди населения, что привело к дефициту этого продукта в ряде регионов. На этом фоне крупные торговые сети предложили ограничить продажу некоторых товаров в одни руки для борьбы с перекупщиками.

