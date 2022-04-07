Еврокомиссия разогревает цену угля

Неутомимая на каверзы европейская бюрократия уже не первый день говорит о планах введения в отношении России нового пакета санкций. Правда, политические поводы для этого оказались столь лживыми, что разговоры буксуют, но все же лениво торят свою рыхлую колею. Тем более, что на уровне руководства Еврокомиссии реальные проблемы европейских потребителей воспринимаются цинично, так что риторика касается и той сферы. где до сих пор планы всегда давали осечку: импорта энергоносителей.

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На сей раз председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, разглаголствуя о т. н. «пятом пакете» санкций ЕС против РФ, сообщила о замысле запрета на импорт российского угля на сумму 4 млрд евро в год. Этот запрет «урежет еще один важный источник доходов России», — говорится в заявлении главы ЕК, опубликованном в твиттере.

Вслед за публикацией, передает «Интерфакс», апрельские фьючерсы на уголь в Ньюкасле (Австралия) по итогам торгов во вторник подскочили на 6,4% - до 281 доллара за тонну, что стало самым существенным ростом почти за две недели.

Россия — третий по величине поставщик энергетического угля. Она доминирует в продажах этого энергоносителя европейским странам. Новые санкции обострят конкуренцию на рынке морских перевозок топлива, который в этом году и так испытывает беспрецедентные колебания цен из-за сбоев в цепочках поставок, сообщает Bloomberg.

ЕС уже обращалась с просьбой об увеличении поставок угля к Индонезии, которая является ведущим мировым поставщиком энергетического угля. Однако у Индонезии на первом месте стоит внутренний спрос и поставки на собственный рынок.

«Недостаток инвестиций в новые мощности и относительно высокий спрос в Азии не позволяют рынку заполнить дефицит, возникающий из-за сокращения российского экспорта», — отмечают аналитики Australia & New Zealand Banking Group Ltd. По их словам, в 2020 году на Россию приходилось около 18% мирового экспорта угля. Кстати, производители угля в Австралии, еще одном ключевом экспортере, тоже отметили, что их возможности для увеличения продаж в Европе ограничены.

И как замечает фондовый аналитик Борис Соловьев, желание задушить Россию спорит в ЕК со здравым смыслом, а последний, по крайней мере пока, подсказывает вопросы: как без нашего угля плавить сталь и чем топить печи? «Мало того, что их уголь в разы дороже, так еще и мощности заточены под определенный сорт угля. Их перенастройка — дело затратное и не быстрое», — говорит он.

Идея «чистой» энергетики может засыпаться углем

Санкционная активность Европы в отношении России в плане отказа от импорта угля привела к росту цен, подтверждает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость энергетического угля с поставкой через Ньюкасл (Австралия, фьючерс с экспирацией в следующем квартале) выросла 6 апреля до 286,5 долл./тонна (+10,7% к 1 апреля).

Однако текущий рост цен пока можно назвать лишь небольшим отскоком после мартовского снижения вниз, полагает эксперт. В начале марта цены на энергетический уголь в Австралии превышали 400 долл./тонна, достигнув максимума за последние десять лет. Рост происходил в результате разрушения логистики в Черном море, изменений в отношениях между Европой и Россией, а также под влиянием опасений полного прекращения поставок российского угля на мировой рынок. Можно сказать, что этот момент был апогеем растущего тренда, начавшегося осенью 2020 года.



«Касательно отказа ЕС от российского угля можно сказать, что в целом это укладывается в европейскую доктрину развития “чистой” энергетики. Однако 2021 год показал разворот тенденции снижения в европейском производстве угля. Общее производство энергетического угля в ЕС выросло в 2021 году на 9,5% г/г, до 316 млн тонн (данные МЭА). Крупнейшими производителями оставались Германия и Польша. Они же являлись крупнейшими потребителями угля», — говорит Оксана Лукичева.

Импортный спрос на уголь в Европе оценивается примерно в 90 млн тонн (в Германии — 26-27 млн тонн), однако в дальнейшем он будет зависеть от европейской политики приверженности «чистой» энергетике, продолжает аналитик. Если произойдет ослабление запрета на производство угля внутри ЕС, то импортный спрос может понизиться. Пока же отмечается значительный переход газовых электростанций на использование угля в процессе производства электроэнергии.

Основными поставщиками угля в Германию, по данным BAFA, в 2021 году были Колумбия, Россия, США и Австралия. Эти поставщики, за исключением, России могут стать основными бенефициарами отказа ЕС от угля из РФ. Плюс к тому, вероятно, Польша и Германия смогут увеличить собственное производство.

Поставки российского угля в ЕС составляли примерно 62 млн тонн (данные «Аргус»). С учетом стремления ЕС к отказу от использования угля в энергетике, российские компании уже несколько лет развивали поставки в восточном направлении. 2021 год стал исключением, так как поставки в Европу показали резкий рост. Но после введения запрета на экспорт угля в ЕС, если таковой случится, переориентация российских поставок на азиатское направление только ускорится, уверена Лукичева.

Мировой дефицит нам поможет

Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние», считает очередные санкционные действия европейских политиков нелогичными. Россия, говорит он, перепродаст высвобождающийся уголь в Азию с минимальным дисконтом, а европейцам придется закупать уголь в Австралии, Индонезии или Новой Зеландии, что приведет к увеличению логистического плеча, а следовательно — к росту стоимости для конечно потребителя.

Санкции ЕС против России более похожи на самобичевание, продолжает политолог, потому что они наносят больший удар по экономике ЕС и ведут к снижению качества жизни людей. Сегодня европейцы беднеют намного быстрее россиян, причем резкий рост цен на энергоресурсы и инфляция бьют именно по среднему классу, которым всегда была сильна Европа. Энергия ведь нужна не только для обогрева домов; главное, что она нужна для производства.

«Повышение затрат приводит к удорожанию стоимости конечного продукта, а следовательно — к снижению конкурентоспособности европейской продукции. Стреляющие себе в ногу европейские политики не только заставляют весь мир сомневаться в их адекватности, но и косвенно увеличивают число сторонников теорий, объясняющих экономическую агрессию ЕС против России коварными планами американских финансистов, стремящихся ослабить экономику Еврозоны и европейскую валюту», — добавляет Донцов.

А главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев соглашается: вследствие запрета на импорт угля из России, европейцам необходимо будет закупать уголь в других странах — Австралии, Индонезии или Южной Африке — и по более высокой цене. Да, наблюдаемая сейчас вспышка коронавируса привела в последний месяц к снижению спроса на уголь в Китае и коррекции цен относительно рекордных значений, добавляет эксперт. Но это явление, по его мнению, временное, и можно ожидать уже скоро возобновления роста цен. Дефицит угля на мировом рынке сохраняется, поэтому российские производители смогут переориентировать экспорт в азиатские страны.