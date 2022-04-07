Юань становится для России основной внешней валютой

Великая финансовая революция, о необходимости которой так много говорили ратующие за дедолларизацию мировой экономики эксперты, оказывается, началась даже раньше, чем Россия обязала недружественные страны рассчитываться за природный газ в рублях.

Сегодня появилась информация о том, что китайские компании приобрели первые партии угля в России за юани. Закупки технически были осуществлены еще в марте, а первые объемы «черного золота», расчет за которые был произведен в национальной китайской валюте, прибудут в КНР в апреле.

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Китай не стал «стрелять себе в ногу»

Данные об угольных сделках привела китайская консалтинговая компания Fenwei Energy Information Service Co. Кто именно с российской и китайской стороны является участниками соглашений, расчеты по которым будут произведены в юанях, пока не уточняется. Однако указано, что уголь поставляется для электростанций и металлургических предприятий.

Напомним, что из рекордных 227 млн тонн, отправленных из РФ на экспорт в 2021 году, около четверти ушло именно в Китай. Крупнейшими поставщиками угля в КНР являются «Сибантрацит», «Сибирская угольная энергетическая компания», «Эльгауголь», «Колмар» и другие.

Информацию о сделках по углю китайские товарищи выдали на-гора чуть раньше их фактического исполнения. По данным «Эксперта», небольшая задержка при доставке оплаченного юанями угля объясняется логистическими проблемами. Например, как ранее сообщало наше издание, провозные мощности российских железных дорог, необходимые для транспортировки угля на китайские рынки, пока ограничены. Правительство РФ совместно с РЖД предпринимает все меры для того, чтобы изменить ситуацию. В любом случае, как говорится, процесс пошел.

Теперь можно уверенно констатировать, что дипломатические усилия США, направленные на втягивание Китая в орбиту антироссийских санкций, не увенчались успехом. Угрозы рестрикций в отношении Пекина за отказ прислушаться к требованиям Вашингтона возымели обратный эффект.

Тем более, что после спровоцированного «Дядей Сэмом» ухудшения отношений с Австралией — главной союзницей Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, потребности КНР в угле (особенно, коксующемся) закрыть выгоднее всего с помощью РФ. В отличие от того же Евросоюза, Китай не стал экономически «стрелять себе в ногу».

«До 2014 года рост торговли в нацвалютах был слабо заметен. После 2014 года и санкций обозначилась тенденция, и по итогам прошлого года мы вышли на торговлю в юанях на уровне 17% от общего оборота. То есть в нормальных условиях бизнес, конечно, предпочитал пользоваться стандартной международной инфраструктурой расчетов, работая в долларах и евро. Но, с другой стороны, в этом всем большую роль играет привычка и наработанная практика. Никто не двигался в сторону нацвалют до тех пор, пока в этом не было особой необходимости, пока и так все работало. А теперь альтернативы нет. Рубль, несмотря на успехи в удержании курса, валюта довольно волатильная, ну а юань — это теперь наша основная внешняя валюта», — прокомментировал «Эксперту» новый подход к расчетам за уголь аналитик Центра анализа стратегий и технологий, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Все действия согласованы

Между тем, на расчеты с российскими трейдерами в юанях переходят и китайские нефтепереработчики. По информации источников агентства Bloomberg, поставки также уже оплачены. Нефть поступит в мае.

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Пока крупнейшие государственные игроки китайского рынка нефтепереработки держат паузу, вызванную необходимостью купировать внешнеполитические риски, первыми в Поднебесной нефть из РФ за юани получат несколько крупных негосударственных заводов.

«Перевод расчетов по внешнеторговым контрактам в национальные валюты является инициативой китайцев, впервые озвученной в 2008 году. Расчеты в долларах в последнее время составляли лишь треть всего оборота. Те же “Роснефть” и “Газпром” раньше настаивали на расчетах в так называемой твердой валюте. Это были прямые контракты межу госкомпаниями, в которых все было четко зафиксировано. Здесь есть очень важный момент, касающийся фьючерсов. У CNPC и Sinopec очень много контрактов, которые уже оплачены вперед. Чтобы не было недопонимания, действующие контракты остаются в силе. А какие-то дополнительные объемы нефти могут быть приобретены ими у других китайских компаний, которым безразличны санкции и которые могут закупать нефть у кого угодно», — рассказал «Эксперту» президент АНО Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

По его словам, китайцы очень давно сталкиваются с ограничениями со стороны запада, поэтому хорошо умеют их обходить. При этом все китайские нефтяные компании, даже частные, согласовывают свои действия с властями страны.

Стоит отметить, что в контексте расчетов за нефть в юанях, речь идет о поставках легкого малосернистого сорта под маркой ESPO, цена которой привязана в свою очередь к марке Dubai. В России добычей ESPO занимаются «Газпром нефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «ТНК-ВР Холдинг», «Томскнефть».

Транспортируется ESPO по нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий Океан», проходящему от города Тайшет в Иркутской области до нефтеналивного порта Козьмино в заливе Находка. Также имеется ответвление непосредственно в Китай в районе Сковородино. Оператором «трубы» является компания «Транснефть».

В заключение можно добавить, что нефтью и углем в ближайшее время дело не закончится. По сообщению на сайте китайской инвестиционной компании Tencent, еще одним видом сырья, который этой весной начнет экспортироваться в КНР за юани, станет железная руда.

