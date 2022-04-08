Dow, S&P 500 и Nasdaq: рост не числом, а падением

Акции роста, характеризующиеся высокими оценками, весь этот год отставали от бумаг с умеренными стоимостными коэффициентами (P/B, P/E и т.д.). До некоторой степени эту ситуацию иллюстрирует тот факт, что индекс широкого рынка S&P 500 потерял между закрытиями 31 декабря и 7 апреля 5,58%, а Nasdaq Composite – 11,17%. Хотя технологическим называют второй из них, распродаваемые акции из этого сектора есть в обоих – и все же в первом их вес поменьше.

Но есть и более точные индикаторы, демонстрирующие преимущества стоимостного инвестора в этом году (не случайно акции Berkshire Hathaway Уоррена Баффета выглядят сейчас неплохо). Индекс акций стоимости S&P 500 Value Index потерял 0,45% с начала года – заметным падением это назвать трудно. При этом в январе, феврале и марте на подъемах рынка он оказывался в плюсе относительно закрытия декабря. Индекс же акций роста S&P 500 Growth Index рухнул на 10,19%, а на низах февраля и марта входил в область «медвежьего рынка» (минус 20% от максимума).

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Не то чтобы это совсем все, что стоит сейчас знать инвестору об американском рынке акций, но это один главных сюжетов, прорисовывающих основной тренд года. Инвесторы адаптируют портфели ко все большему ужесточению денежно-кредитной политики ФРС, которая борется с рекордной с начала 1980-х годов инфляцией.

Они избавляются от чувствительных к высоким ставкам акций, подбирая те, что могли бы стать защитными в такой ситуации. При этом в уме держится вариант, при котором, несмотря на рост ставок и сокращение баланса Федрезерва, без рецессии решить проблему инфляции не удается. И еще развилка: вдруг решимости на слишком уж жесткую политику регулятору недостанет? Тогда рецессии будут, но и высокие темпы роста потребительских цен останутся – наступит стагфляция. Веса этих вероятностей неявно и взвешивает рынок.

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Новости от ФРС и компаний, из области внешней политики, с товарных рынков и прочие, безусловно, оказывают свое влияние, но главная тенденция – именно в этом. В последние дни она проявилась более выпукло. Способствовали этому «ястребиные» заявления представителей ФРС и протоколы ее последнего заседания. Они заставили рынок поверить в более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики – вплоть до рецессии.

Ротация в портфелях

«Мягкая посадка, которой так желает Федрезерв – легче сказать, чем сделать. Особенно в условиях, когда инфляция настолько высока, а цены на энергоносители зашкаливают, - цитировал в четверг Bloomberg старшего рыночного аналитика Oanda Крейга Эрлама. – И если учесть, какое ужесточение предлагается, экономике придется проявить невероятную устойчивость, чтобы пережить шторм».

И ротация секторов в портфелях активизировалась уже во вторник – после первых же заявлений члена совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард о начале сокращения баланса Федрезерва в мае. Выглядело это, как распродажа акций роста – с закрытия понедельника до минимума четверга Nasdaq потерял 5,12%, откатившись на уровень 21 марта. Но одновременно шли приобретения в других секторах.

Так, в четверг покупали акции компаний из таких защитных секторов, как потребительские товары и здравоохранение. Инвесторы искали акции со стабильной прибылью и дивидендами. Акции Pfizer подскочили на 4,3%. Выросли Walmart, Merck, UnitedHealth Group и Procter & Gamble.

Акции Lamb Weston Holdings и Constellation Brands прибавили 8% и 4,6% соответственно на фоне сообщений о прибыли выше ожиданий. Бумаги HP взлетели на 15% после того, как Berkshire Hathaway сообщила о покупке 11% ее акций.

Под конец дня притормозила и распродажа технологических акций, а Tesla даже подскочила на 1,1%. при этом акции, например, Pinduoduo, потеряли 6,5%.

Итогом стало возвращение в плюс (хотя и всего на 0,06%) к концу торгов индекса Nasdaq Composite, терявшего поначалу более 1,4%. Dow Jones Industrial Average смог вырасти на 0,25% после падения на 1% в начале сессии. S&P 500, также снижавшийся на 1%, прибавил по итогам дня 0,43%.

Этот скромный подъем был, как уже говорилось, очень выборочным. Хотя число падающих бумаг и уменьшилось, оно по-прежнему выше количества растущих. По расчетам Reuters, соотношение упавших акций к выросшим на NYSE составляет 1,11 к 1, а на Nasdaq, что не удивительно, с этим хуже – снизившихся больше в 1,45 раза. При этом в четверг на 45 новых 52-недельных максимума бумаг из состава технологического индекса пришлось 219 минимумов.

«Эти движения неудивительны, — говорил на CNBC старший советник по вопросам благосостояния Mariner Wealth Advisors Тимоти Леско. – У вас есть рынок, который пытается разобраться в том, какими должны быть оценки в условиях более высоких процентных ставок. Каждая выходящая экономическая новость меняет прогнозные ожидания прибыли и рынок должен это прояснить».