Альфа-банк гарантировал клиентам свободную торговлю на бирже

Соединенные Штаты ввели в отношении Альфа-банка и Сбербанка так называемые блокирующие санкции. В компаниях заявили, что в России клиенты от происходящего не пострадают, при этом банки предпринимают действия действия для обеспечения интересов одной из их категорий.

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Великая миграция клиентов

«Ограничения, под которые подпал Альфа-банк, коснулись и "Альфа-Инвестиций". Мы хотим, чтобы клиенты и дальше свободно торговали на бирже. Поэтому до 6 мая мы переведем все брокерские и индивидуальные инвестиционные счета клиентов "Альфа-Инвестиций" новому брокеру. Инвестиции клиентов в безопасности. Мы бережно перенесем все активы и сохраним прежние условия. Скоро расскажем обо всем подробно», — заявили в пресс-службе компании.

Ранее Альфа-банк и его сотрудники учредили новую компанию — «А-инвестиции». Она займется брокерской деятельностью по сделкам с ценными бумагами и товарами, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Фирма была создана 1 апреля, ее уставный капитал составляет 20 млн рублей. Альфа-банк получил 34% долей, развивавшие брокерский бизнес банка Илья Васильев и Сергей Рыбаков — по 33%.

На схожие шаги пошел и Сбербанк — он до 13 апреля переведет иностранные ценные бумаги клиентов брокера к другому брокеру, не подпавшему под санкции. «Банк принял решение перевести иностранные ценные бумаги клиентов в другой депозитарий, не включенный в санкционный список. Перевод будет осуществлен в срок до 13 апреля», — указано на сайте Сбера.

По данным газеты «Коммерсантъ», перевод клиентов Альфа-банка и Сбера к другим компаниям — акция масштабная, там открыты миллионы брокерских счетов. Впрочем, прецеденты уже есть. Издание напомнило, что в марте сотни тысяч клиентов перешли из ВТБ и группы «ФК Открытие».

Как заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, перевод клиентов из брокерских структур банков, попавших под санкции, к другим брокерам, как правило, в большей степени касается тех инвесторов, которые занимаются инвестициями в зарубежные акции. Однако для упрощения обслуживания брокеры могут переводить в другую структуру и весь клиентский пул.

Соответственно, делается это для того, чтобы клиенты не оказались в ситуации заморозки своих средств со стороны европейских или американских регуляторов, заметил аналитик. В какой-то степени можно говорить об усложнении структуры обслуживания, хотя схема не предусматривает каких-либо ограничений для клиентов.

Также могут возникнуть вопросы о параллельном банковском обслуживании, продолжил Андрей Кочетков. Раньше инвесторы использовали единый банковский пакет, доступ к которому обеспечивался через универсальное приложение финансовой организации. Теперь же есть вероятность того, что брокерский счёт будет вынесен за пределы приложения, а это усложняет систему движения средств, а также может привести к росту комиссий, если на это пойдут сами банки.

В остальном пока остаётся многое неясным, так как банки впервые столкнулись с необходимостью добровольной передачи клиентской базы и бизнеса дружественным организациям. То есть схемы взаимодействия для таких неформальных объединений ещё предстоит выработать. Предполагается, что аналитическое обслуживание останется внутри структур финансовых учреждений, а техническая сторона ляжет на сторонние организации, которым будут переданы клиенты.

Также нет ясности в том, как и каким образом будет распределяться прибыль от подобной деятельности, добавил Кочетков. То есть любые отношения бизнеса должны регулироваться юридическими соглашениями, но именно они могут стать основанием для очередных санкционных действий. Поэтому, до прояснения всех нюансов работы, всё же стоит с осторожностью относиться к вложению средств в акции зарубежных компаний, посоветовал аналитик.

Банкиры потеряют прибыль

Банковские группы, которые попали под санкции, в том числе и группа, в которую входит Альфа-Банк, потеряют часть своего комиссионного дохода, который приносило инвестиционное обслуживание депозитарных счетов клиентов, заявила «Эксперту» доцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при правительстве РФ Светлана Зубкова.

В то же время относительно общего дохода группы этот доход ничтожно мал. Так, за 2020 год такой доход группы Альфа-Банка в соответствии с отчетностью по МСФО составил примерно около 2% общего комиссионного дохода. За 2021 год отчетность Группы пока не опубликована, но скорее всего цифры будут сопоставимы, считает эксперт.

Он добавила, что собственники ценных бумаг в любом случае сохранят свои портфели, но не смогут проводить операции с ними через депозитарии, связанные с банками, попавшими под санкции, именно поэтому такие банки в спешном порядке переводят счета в другие депозитарии.

Централизованный перевод портфелей ценных бумаг в другие депозитарии в сложившейся ситуации позволит минимизировать суммы комиссий, которые неизбежно возникают при смене депозитария в стандартном режиме, считает Светлана Зубкова.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский отметил, комментируя «Эксперту» ситуацию, что можно только посочувствовать клиентам ВТБ, счета которых были переведены в «Альфу», поскольку им придется проходить через перенос портфелей второй раз. Но все записи об активах клиентов хранятся в НРД или клиринговых центрах, поэтому проблем с переносом не будет.

Другой вопрос, что это может занять от пару дней до пары недель, как было, по некоторым данным, в марте, когда оказавшиеся в аналогичной ситуации клиенты говорили о том, что не имеют доступа к портфелям. Но сейчас, как представляется эксперту, данный процесс уже не будет таким хаотичным, поэтому должен пройти проще и быстрее, поскольку опыт таких действий уже был.

Де-факто брокер должен дать возможность клиенту выбрать нового посредника, а если предпочтений нет, то перенести централизованно все счета, хозяева которых не высказали пожеланий, пояснил Николай Переславский. Так было и в кейсе ВТБ — если клиенту было не принципиально, куда переходить, счета переводили в «Альфу». Если были предпочтения, то к тому брокеру, которого указал клиент.

Это не борьба с санкциями, а защита активов инвесторов, который работают через структуру санкционного банка. Если бы их активы остались в «Альфе», то они могли бы потерять к ним доступ после того, как с банком прекратили бы все операции по аналогии с ВТБ, акцентировал внимание эксперт.