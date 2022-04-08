Арендаторы городской земли в Москве получили отсрочку платежей на 1,4 млрд рублей – вице-мэр Ефимов

Московские предприниматели воспользовались новой антикризисной мерой поддержки, позволяющей отсрочить платежи по рассрочке за второй квартал 2022 года. Эта мера входит в план мероприятий по стабилизации экономической ситуации, – его в конце марта утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. План охватывает все отрасли экономики и социальной сферы города.

«Арендаторы городской земли, предоставленной для строительства без проведения торгов, могут отсрочить платежи по рассрочке за второй квартал 2022 года на шесть месяцев. На данный момент такой мерой воспользовались уже 27 арендаторов, общая сумма предоставленной отсрочки составляет 1,4 миллиарда рублей. В общей сложности арендаторы земельных участков могут рассчитывать на перенос арендных платежей на сумму 5,6 миллиарда рублей», – рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что данной мерой поддержки также могут воспользоваться собственники земельных участков при изменении вида разрешенного использования на строительство.

«Для собственников земли, изменивших вид ее разрешенного использования, потенциальная сумма отсрочки составляет 1,4 миллиарда рублей. Это решение позволяет бизнесу снизить траты на реализацию градостроительных проектов, что позитивно отразится на отрасли и развитии города», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Для получения отсрочки арендных платежей и платежей за смену вида разрешенного использования земельных участков инвесторам необходимо направить обращение в департамент городского имущества в свободной форме с указанием адреса земельного участка, номера договора аренды или финансово-лицевого счета. Это можно сделать онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru или по почте. Адрес департамента: Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1. Погасить отсроченный платеж нужно будет до октября 2022 года.