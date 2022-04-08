Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых

Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 17% или на 300 базисных пунктов годовых с 11 апреля, сообщается на сайте регулятора. ЦБ РФ допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, добавляется в заявлении.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и существенно ограничивают экономическую активность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но сегодня они перестали увеличиваться, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала», - говорится в пресс-релизе.

В отчете регулятор отметил тенденцию по устойчивому притоку средств на срочные депозиты. «Годовая инфляция продолжит расти из-за эффекта базы, но последние еженедельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен, в том числе из-за динамики курса рубля», - говорится в сообщении Центробанка.

В пресс-релизе также отмечается, что ужесточение денежно-кредитных условий было частично компенсировано «программами поддержки кредитования со стороны правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски».

