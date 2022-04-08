Банки сообщили о появлении схем «санкционного» мошенничества

Мошенники на фоне санкций стали чаще использовать поддельные сайты интернет-магазинов или маркетинговые сайты, которые собирают персональные данные или данные банковских карт, сообщает агентству РБК, ссылаясь на заявление Газпромбанка.

В свою очередь, в Альфа-Банке агентству сообщили, что преступники разработали поддельные фишинговые списки рассылки или веб-сайты, предлагающие покупать оборудование, предметы роскоши и другие товары по старым ценам. Также мошенники использовали схему «сохранения» депозита или валюты путем перевода на специальный счет.

В ВТБ добавили, что в марте мошенники начали создавать поддельные сайты для якобы подключения россиян к Системе быстрых платежей, или «льготного обмена валюты на фоне падения рубля» .

У преступников существует отлаженная сеть «посредников», предлагающие помощь в оплате иностранных услуг или установке VPN-сервисов, под под предлогом того обсточтельства, что с 10 марта российские карты Visa и Mastercard не работают в зарубежных магазинах. В ВТБ уточнили, что злоумышленники звонили потенциальным жертвам с предложением перевести все средства на «защищенный счет», с которого якобы доступны переводы через SWIFT или «инвестиции в иностранной валюте без комиссий».

В целях защиты денежных средств банки рекомендуют россиянам не разглашать третьим лицам персональные данные и информацию о банковских картах, включая пароли и SMS-коды от банковского приложения или личного кабинета. Также при оплате необходимо использовать только проверенные сайты и проверять ссылки, прежде чем переходить по ним. Если есть подозрение, что данные карты получили мошенники, ее необходимо заблокировать и перевыпустить.

