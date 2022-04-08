«Биннофарм Групп» запускает в Подмосковье крупное производство лекарства от коронавируса

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (входит в Группу АФК «Система») сообщила о запуске на подмосковном предприятии производства препарата молнупиравир, который рекомендован Минздравом для лечения и профилакики COVID-19. Молнупиравир — антибиотик, рекомендован Всемирной организацией здравоохранения для лечения коронавирусной инфекции, а Минздрав РФ включил его в перечень ЖНВЛП.

Мощности завода позволяют выпускать в год до 15 миллионов упаковок лекарства. Препарат будет производиться по полному циклу, технологию разработали специалисты «Обнинской химико-фармацевтической компании» (ОХФК).

«Последние два года мы непрерывно работаем над обеспечением системы здравоохранения и пациентов препаратами, которые применяются для профилактики COVID-19 и лечения последствий болезни. Так, мы стали первой площадкой, запустившей производство вакцины «Спутник V», нарастили объемы выпуска рекомендованных Минздравом РФ антибактериальных препаратов, организовали поставки фавипиравира, — приводятся в сообщении слова генерального директора «Биннофарм Групп» Рустема Муратова. — Мы внимательно следим за актуальными трендами и появлением самых современных препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией, поэтому после публикации исследований об эффективности молнупиравира, вместе с коллегами из «ОХФК» приложили все усилия для того, чтобы в кратчайшие сроки организовать его производство в России по полному циклу».

Как отметил советник генерального директора ОХФК Владимир Пучнин «выпуск этого препарата внутри страны из собственных субстанций — важный шаг в направлении импортозамещения в фарминдустрии».

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» создана в 2020 году в результате объединения профильных активов АФК «Система». Компания входит в топ-3 отечественных производителей (по данным AlphaRM), является лидером среди российских фармпроизводителей по выпуску антибиотиков. Завод компании в подмосковном Зеленограде стал первой площадкой, на которой было запущено производство отечественной вакцины Sputnik V, к слову — тоже полного цикла. Суммарно предприятия «Биннофарм Групп» производят препараты более 200 фармакологических групп в разных формах (от таблеток и капсул до мазей, гелей, суппозиториев, инфузионных растворов и др.), всего в портфеле компании более 600 регистрационных удостоверений в России и за рубежом.

«Обнинская химико-фармацевтическая компания» производит и фармацевтические субстанции, и лекарственные препараты в виде таблеток и капсул. ОХФК выполняет и сторонние заказы, и ведет собственные разработки — сейчас в процессе исследований и на регистрации находятся более 50 новых субстанций и препаратов, которые ориентированы на лечение заболеваний в гастроэнтерологии, гинекологии, урологии, реаниматологии, неврологии, онкологии, а также на лечение орфанных заболеваний.