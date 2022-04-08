Bosch не намерен сворачивать бизнес в России

Немецкий производитель Bosch не планирует полностью сворачивать бизнес в России, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы компании Штефана Хартунга. Он также отметил, что большая часть бизнеса с российскими клиентами и в России нарушена. Однако поставщик технологий и услуг в области автомобильных и промышленных технологий, потребительских товаров, строительных и упаковочных технологий продолжит свою деятельность в России, резюмировал руководитель.

«По-прежнему осуществляются важные мероприятия по снабжению населения, на которые не распространяются санкции. Мы не хотим останавливать это без законной причины», - сказал он.

По словам Хартунга, из-за санкций поставки товаров в Россию «в значительной степени» парализованы, прежде всего, по его словам, речь идет о производстве внутри РФ.

«Большая часть вашего бизнеса с российскими клиентами в России нарушена, это касается и местного производства. Мы также должны ожидать новых значительных ограничений на работу», - признал глава Bosch.

