Доллар упал, но отжался

Торги на валютном рынке начались сегодня очень спокойно, но все изменилось после объявления Банка России о снижении ключевой ставки с 20% до 17% годовых.

Статья по теме: Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых

Согласно экономической теории, снижение процентной ставки ЦБ всегда негативно для национальной валюты, поскольку снижает стоимость денег в экономике, а также доходности высоконадежных облигаций и ставки по депозитам. Но теория в России сегодня не работает. В условиях абсолютной недоступности валюты для нерезидентов и весьма ограниченной доступности для населения, альтернатив рублю на финансовом рынке РФ сейчас нет. Как нет и спекулянтов, которые не могут работать при 12-процентной комиссии на покупку валюты. Поэтому величина ставки ЦБ сейчас и должна очень слабо влиять на валютный курс рубля. Но ее снижение никак не должно, по идее, приводить к его мощному росту.

Поэтому наблюдавшийся сегодня мощный рост рубля, последовавший вслед за оглашением вердикта ЦБ, противоречит всем постулатам умных книжек по экономике: отдельные сделки на Московской бирже расчетами «завтра» прошли по котировке 71 руб. за доллар.

Такую аномальную динамику можно объяснить тем, что снижение ставки некоторые крупные игроки валютного рынка интерпретировали как уверенность регулятора в том, что пик финансового кризиса в России пройден. Но на трейдерских форумах встречается и другая точка зрения. Некоторые считают, что состояние российской экономики намного хуже, чем это представляется многим, и теперь ее нужно экстренно спасать, поскольку в условиях нынешних сверхдорогих кредитов бизнес работать не может.

Возможно, своим решение Банк России дает понять, что курс рубля близок к тому уровню, который финансовые власти считают сейчас оптимальным, и скоро могут последовать другие шаги по снижению регуляторной поддержки рубля. Так или иначе, возможные негативные для рубля факторы все-таки были, видимо, учтены трейдерами, и к концу дня рубль вернулся в район вчерашнего закрытия.

В любом случае его сегодняшнее укрепление стоит рассматривать как позитив. Теперь диапазон 71—76 руб. за доллар, как говорят трейдеры, «проторгован», и паре доллар-рубль будет легче его проходить при появлении поводов для этого.

Рынок облигаций отреагировал на снижение ставки ростом цен бумаг и снижением их доходностей: за день Индекс Мосбиржи гособлигаций потяжелел на существенные для этого индикатора 3,3%. По итогам сегодняшнего дня доходности ОФЗ со сроком погашения свыше трех лет ушли в район 11% годовых. Это значит, что рынок ждет продолжения снижения ключевой ставки.

«По нашему мнению, ослабление рисков финансовой стабильности позволит ЦБ РФ и дальше снижать в этом году ключевую ставку для поддержания экономической активности в изменившихся условиях. Это, вероятно, окажет положительное влияние на котировки российских облигаций в течение года», — прокомментировал ситуацию Владислав Данилов, старший аналитик УК «Первая» (ранее УК «Сбер Управление Активами».

Рынок акций снижение ставки проигнорировал, хотя для него это позитивный драйвер. Чем ниже ставка, тем ниже затраты эмитентов на обслуживание внутренних займов и стоимость использования трейдерами маржинальных позиций. Тем не менее, по итогам дня Индекс Мосбиржи закрылся с потерями в 1,6%. Хуже рынка вновь выгляди банки, которые вчера завершили технический отскок и перешли к плавному снижению. Около процента потеряли «Роснефть» и «Лукойл», продолжившие снимать локальную перекупленность на фоне удешевления нефти до $100 за баррель.

На 0,3% вырос «Норникель», который сейчас является наиболее интересной спекулятивной бумагой. Но в целом желание покупать акции иссякло — во многом из-за ухудшения политической ситуации.