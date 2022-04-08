Эксперт объяснил, почему Евросоюз отложил запрет на энергоресурсы из России

Эксперт инфраструктурного центра Национальной технической инициативы (НТИ) «Энерджинет» Борис Бокарев объяснил, почему ЕС отложил запрет на энергоресурсы из России.

По его мнению, для устойчивости европейской энергосистемы запрет на импорт российского угля весьма критичен. Кроме того, как отметил специалист, принятое решение позволит Европе оказаться от энергоресурсов из РФ не мгновенно, а на постепенно, подготовившись. Другими словами, отсрочка запрета на их поставки направлена на создание запасов или пересмотр принятых решений, передаёт РИА Новости.

«Для устойчивости европейской энергосистемы запрет на импорт российского угля — весьма критичное решение, — подчеркнул Бокарев. — Доля российского угля достигает сейчас 50%, поэтому снижение потребления электроэнергии на 350 миллиардов киловатт в час в год маловероятно, варианты замены сильно ограничены».

При этом Бокарев добавил, что стратегия Европы направлена на постепенный отказ от энергоресурсов из России.

«Там понимают, что без наших энергоносителей смогут начать жить лишь через 3-5 лет в зависимости от тех ограничений, на которые Европа будет готова пойти. Сейчас зависимость чрезвычайно велика, но через 5 лет её уже не будет», — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Евросоюз согласовал пятый пакет антироссийских санкций, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны объединения, в числе прочего, вводят полный запрет на поставки нашего угля, но начиная с августа 2022 года.

Как ранее сообщал «Эксперт», Мартин Брудермюллер — глава германского химического концерна BASF — предположил, что если ФРГ полностью откажется от поставок газа и нефти из РФ, то страну это нанесет ее экономике тяжелейший ущерб.

В частности, он уверен, что такое решение приведёт к худшему кризису немецкой экономики со времён окончания Второй мировой войны.

В связи с этим призывы к бойкоту российских энергоресурсов Брудермюллер назвал «безответственным экспериментом».

«Мы хотим легкомысленно разрушить всю нашу экономику? То, что мы создавали последние десятилетия?», — сказал глава BASF.