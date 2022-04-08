Забудьте про нефтяной кризис 1973 года, будет все намного хуже

Сейчас многие сравнивают сегодняшний энергетический кризис с нефтяным кризисом 1973 года. Почти полвека назад тоже было объявлено нефтяное эмбарго, только объявили его не Соединенные Штаты, а арабские государства Ближнего Востока на поставки нефти США за их поддержку Израиля в войне Судного дня. Тогда так же, как сейчас, взлетели цены на все и, в первую очередь, на автозаправках. Однако сейчас кризис шире. Он включает, кроме нефти, газ и уголь и поэтому называется не просто нефтяным, а энергетическим. Нынешний кризис, считают многие специалисты, сильнее и хуже кризиса полувековой давности поэтому и еще потому, что его еще можно усилить, если Евросоюз введет ограничения на импорт российских энергоносителей.

Через три месяца после введения эмбарго в 1973 году цена на нефть выросла в четыре раза. США тогда думали, что эмбарго и потерянная доля рынка подкосят арабских производителей в финансовой сфере. Однако арабские страны компенсировали потерянную долю рынка за счет резкого повышения цен на нефть. А вот сами американцы получили сильный удар в виде дефицита топлива и необходимости вводить жесткую экономию энергоносителей, потому что потребление нефти безостановочно росло несколько десятилетий перед кризисом.