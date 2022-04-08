Забудьте про нефтяной кризис 1973 года, будет все намного хуже

Сейчас многие сравнивают сегодняшний энергетический кризис с нефтяным кризисом 1973 года. Почти полвека назад тоже было объявлено нефтяное эмбарго, только объявили его не Соединенные Штаты, а арабские государства Ближнего Востока на поставки нефти США за их поддержку Израиля в войне Судного дня. Тогда так же, как сейчас, взлетели цены на все и, в первую очередь, на автозаправках. Однако сейчас кризис шире. Он включает, кроме нефти, газ и уголь и поэтому называется не просто нефтяным, а энергетическим. Нынешний кризис, считают многие специалисты, сильнее и хуже кризиса полувековой давности поэтому и еще потому, что его еще можно усилить, если Евросоюз введет ограничения на импорт российских энергоносителей.
Через три месяца после введения эмбарго в 1973 году цена на нефть выросла в четыре раза. США тогда думали, что эмбарго и потерянная доля рынка подкосят арабских производителей в финансовой сфере. Однако арабские страны компенсировали потерянную долю рынка за счет резкого повышения цен на нефть. А вот сами американцы получили сильный удар в виде дефицита топлива и необходимости вводить жесткую экономию энергоносителей, потому что потребление нефти безостановочно росло несколько десятилетий перед кризисом.
Арабское эмбарго полвека назад не распространялось на Европу. Тем не менее, она пострадала сильнее всех, потому что после его введения там тоже резко подскочили цены. Была введена карточная система выдачи бензина. В целях экономии топлива пришлось вводить даже ограничения в скорости на дорогах. Кстати, ограничение скорости – один из десяти пунктов программы экономии, предлагаемой сейчас Международным энергетическим агентством (МЭА), при помощи которой, по мнению ее авторов, можно ослабить зависимость Европы от российских энергоносителей.
«Думаю, что потенциально это (нынешний энергетический кризис) хуже,- заявил известный энергетический эксперт Йергин в интервью Bloomberg.- Сегодня кризис распространяется на нефть, газ и уголь, в нем также участвуют две ядерные супердержавы».
Из России в Европу поступает почти половина потребляемого европейцами угля и газа и около четверти нефти. Сейчас Евросоюз (ЕС) решил объявить эмбарго на российский уголь. Правда, это решение еще необходимо утвердить. После появления новости о возможном угольном эмбарго в Индонезии цены на уголь взлетели на 42%. Австралийские шахтеры заявили, что в состоянии лишь частично заменить российский уголь. Как только появилась информация о том, что европейские трейдеры начали лихорадочно искать замену российскому углю по всему свету, включая Азию, цена на уголь в ней поднялась.
В целом то же самое произойдет , еслии будет объявлено эмбарго на нефть и газ. Йергин обратил внимание на то, что глобальный газовый рынок уже сейчас находится в очень сложном положении и что в случае запрета российского газа заменить его будет нечем несмотря на увеличение производства и экспорта сжиженного газа (СПГ) в Америке.
Другой энергетический эксперт Дэвид Блэкмон пошел еще дальше Он заявил, что США не в состоянии выполнить обещание президента Байдена, который пообещал поставить европейцам до конца этого года 15 млрд кубометров американского СПГ. Блэкмон объяснил, что для наращивания добычи газа и мощностей по его сжижению потребуется время. Следует иметь в виду еще и ограниченное количество танкеров, которые будут его перевозить. Не стоит забывать и об обязательствах по уже подписанным контрактам.
Ситуация сейчас такова, что спрос на ископаемые виды топлива значительно превышает его предложение. Ситуация близка к критической и без введения эмбарго на нефть и газ, которые, рассматривают в Брюсселе. Цены и стоимость жизни в Старом Свете стремительно растут. Последствия введения ЕС запрета на российские энергоносители, пишет Oil Price, будут катастрофические. Причем, это вывод не российских, а подавляющего большинства западных экспертов.